Steht er kurz vorm Auszug? Promi-BB-Sinan denkt ans Aufgeben

Bei Promi Big Brother ist die Halbzeit angebrochen und die Luft sowie die Laune werden immer dünner. Vor allem TikTok-Star Sinan Movez (19) hatte es in den vergangenen Tagen nicht leicht, immer wieder wurde gegen den Content Creator geschossen. Vor allem Matthias Höhn (28) hatte ihn auf seiner Läster-Liste. Aber auch Elena Miras (32) ließ kaum ein gutes Haar an ihm – was sie ihm in einem Vieraugengespräch erzählte. Doch das ist dem 19-Jährigen wohl alles zu viel, wie er nun Mike Heiter (32) erzählt. "Ich bin kurz davor, rauszugehen. Es ist irgendwie zu viel, wenn so viele auf einen einreden. Vorne rum sind sie so und hintenrum sind sie so", gibt Sinan geknickt zu.

Doch was ist der Auslöser für die ganzen Lästerattacken der Bewohner? Angeblich suche Sinan immer mit Absicht nach der Kamera vom großen Bruder, um irgendwelche Storys zu erzählen. "Auch die Sachen, die er sagt, sind so kontrovers. Wenn er zum Beispiel über Geld redet und damit Leute belehren will, aber sich dann eine Gucci-Jacke kauft, ist das nicht authentisch", erklärte Matze im Einzelinterview dem großen Bruder. Mike sieht das jedoch etwas entspannter, wie er zusammenfasst: "Das ist auch nicht leicht, von seinem Umfeld und dann hier reinzukommen." Für Sinan steht aber nun fest, dass er bei einigen Mitbewohnern jetzt vorsichtiger sei.

Eine seiner emotionalen Storys erzählte Sinan gegenüber seiner Container-Mitbewohnerin Bea Peters (42). "Ich wurde mit 16 richtig schlimm gemobbt in der Schule", erklärte er unter Tränen. Grund für die Sticheleien seiner Mitschüler sei sein Coming-out als bisexuell gewesen. Ältere Schüler haben ihm via Chats romantisches Interesse vorgetäuscht – nur um im Anschluss die Screenshots mit dem Rest der Schule zu teilen. "Ich habe mich so blamiert gefühlt", erinnerte sich der Influencer.

Sat.1 Sinan Movez, Mike Heiter, Leyla Lahouar, "Promi Big Brother" im Jahr 2024

Joyn Bea Peters, Promi-BB-Kandidatin 2024

