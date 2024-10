Trotz 24 Jahren Ehe: Jamie Oliver fühlt sich manchmal einsam

Jamie Oliver (49) spricht offen über seine Eheprobleme. Im "Newlyweds"-Podcast verrät der Starkoch, dass er sich trotz 24 Jahren Ehe mit seiner Frau Jools und fünf gemeinsamen Kindern manchmal "einsam" fühle. Er und seine Partnerin gestehen, dass in ihrer Beziehung nicht immer alles glattlaufe und sie auch harte Phasen durchmachen würden. "Es gibt manchmal eineinhalb Monate, in denen man sich nicht besonders mag", gibt Jamie zu. In diesen Wochen fühle er sich allein. Jools erklärt, dass sich häufig Emotionen und Konflikte lange aufstauen und dann aus ihnen herausbrechen würden, was dann in Streit resultiere.

Für den 49-Jährigen und seine Ehefrau seien diese Konflikte aber ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Beziehung. "[Es] schaukelt sich hoch, bis es explodiert, und danach sind wir wieder verliebt. [...] Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir in einer Beziehung streiten", betont Jools. Jamie fügt hinzu, dass gelegentliche Reibereien normal seien und nichts an ihrer starken Bindung änderten. Wie der Gastronom weiter preisgibt, hätten die beiden auch teilweise andere Bedürfnisse. So brauche er "lange, innige Umarmungen", doch Jools könne dem nicht immer nachkommen.

Für das britische Paar scheint diese Mischung aus hin und wieder auftretenden Konflikten und glücklichem Familienleben das Geheimrezept ihrer Ehe zu sein – denn die beiden sind schon seit über 24 Jahren verheiratet. Erst vor wenigen Monaten erneuerten sie ihre Ehegelübde in Las Vegas, wo sie von einem Elvis-Imitator getraut wurden. Mit ihren fünf Kindern Poppy, Daisy, Petal, Buddy und River wohnen Jools und Jamie seit 2019 in einem riesigen Haus im Tudor-Stil auf einem 28 Hektar großen Grundstück in Essex, auf dem sich neben einem Pferdestall auch eine Farm, ein Fußballfeld und ein Pool befinden.

Getty Images Jamie Oliver und seine Frau Juliette "Jools", 2016

Instagram / jamieoliver Jools und Jamie Oliver auf ihrer Vegas-Hochzeit

