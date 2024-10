Dieser Star fliegt heute Abend bei "Promi Big Brother" raus

Bei Promi Big Brother muss auch heute wieder ein Star seine Koffer packen. Bereits gestern mussten zwei Kandidaten den Container verlassen: Verena Kerth (43) und Bea Peters (42) mussten sich von ihren Mitbewohnern verabschieden. Den beiden Ladys folgt heute: Influencer Sinan Movez (19). Am Ende entschied es sich zwischen dem Schauspieler Jochen Horst (63) und der Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28). "Ich hatte noch nie so eine harte Zeit, aber ich wäre gern noch geblieben. […] Ich dachte, ich könnte das alles ausblenden und mich so fühlen wie zu Hause, aber es war so schwer", berichtete Sinan nach seinem Auszug Moderatorin Marlene Lufen (53).

Journalistin Bea Peters sprach nach ihrem Exit mit Promiflash über ihre Zeit im Container und ließ dabei vor allem an Elena Miras (32) kein gutes Haar. "Elena ist diese eine Löwin in der Savanne: Sie sitzt halt den ganzen Tag still da, macht nichts und wartet auf Beute. Und sobald man ihr ein Stückchen hinwirft, dann stürzt sie sich darauf und erschreckt es", lautete ihr hartes Urteil über die Schweizerin.

Verena zeigte sich nach ihrem Ausscheiden sehr emotional bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show". Mit Tränen in den Augen erklärte die Münchnerin, dass sie zwei extrem schwere Jahre hinter sich habe und spielte dabei auf ihre Ex-Beziehung mit dem Sänger Marc Terenzi (46) an. "Es ging anderthalb Jahre um Probleme, die gar nicht meine Probleme waren", verriet die Ex von Oliver Kahn (55) und gestand, dass es ihr noch nicht wirklich gut gehe.

Joyn / Benedikt Müller Bea Peters, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidatin Verena Kerth

