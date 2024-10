Drake teilt Einblick in siebten Geburtstag von Sohn Adonis

Sieben Jahre ist es bereits her, dass Drake (37) seinen Sohnemann Adonis (7) auf der Welt willkommen hieß. Den siebten Geburtstag des Kleinen feierten sie am vergangenen Wochenende mit einer großen "Spongebob Schwammkopf"-Mottoparty. Wie aufregend das war, zeigt der Rapper seinen Fans in einem neuen Beitrag auf Instagram. Der stolze Vater teilt mehrere Fotos von der fröhlichen Geburtstagsfeier. Unter anderem ist zu sehen, wie Adonis umgeben von Freunden und Familie seinen Ehrentag mit strahlendem Lächeln genießt. "Baby goat you are different", schreibt der "Family Matters"-Interpret dazu, womit er ausdrückt, dass sein Sohn etwas ganz Besonderes für ihn bedeute.

Eigentlich hält Drake Adonis größtenteils aus den Medien heraus. Hin und wieder gewährt er seinen Fans aber doch einen Einblick in die Vater-Sohn-Beziehung und zeigt, wie stolz er auf den Lockenkopf ist. So teilte er beispielsweise 2023 zur Veröffentlichung seiner Single "8AM In Charlotte" ein Video mit Adonis, der den Fans das Cover des Songs präsentieren durfte: Dieses hat der damals Fünfjährige nämlich für seinen Papa designt! "Adonis, erzähl mir von deinem wunderschönen Kunstwerk, das du mir verkauft hast", meinte Drake voller Begeisterung zu Beginn des Clips auf Instagram. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei der Zeichnung um eine Ziege, die vor Monstern, Tieren und Blumen geflohen war.

Drake hatte die Existenz seines Sohnes zunächst vor der Öffentlichkeit geheim gehalten und erst 2018 bestätigt, Vater zu sein. Die Mutter von Adonis ist die französische Künstlerin Sophie Brussaux (35), mit der Drake eine kurzzeitige Liaison hatte. Trotz der Trennung der Eltern steht das Wohl von Adonis für beide an erster Stelle. Das Sorgerecht teilen sich der Kanadier und die brünette Beauty.

Getty Images Drake mit seinem Sohn Adonis im April 2022

Instagram / champagnepapi Drake, Rapper

