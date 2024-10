Es steht fest: Diese Stars sind beim Promi-Büßen 2024 dabei

Das große Promi-Büßen kehrt am 7. November mit einer neuen Staffel zurück. Nun gibt ProSieben auch endlich bekannt, welche zehn Stars und Sternchen dieses Mal ihre größten Fehltritte offenlegen und sich den kritischen Fragen von Olivia Jones (54) stellen werden. Unter anderem werden Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (55) und sein Sohn Nico (26) von der Moderatorin mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Ex-GNTM-Girl Elsa Latifaj und Influencerin Vanessa Mariposa (31) müssen ebenfalls für ihre Schandtaten geradestehen.

Neben ihnen sind auch andere bekannte Gesichter wie Forsthaus Rampensau-Teilnehmer Sam Dylan (33), Schauspielerin Bea Fiedler (67) sowie Ex-DSDS-Kandidatin Anita Latifi (28) mit von der Partie. Die Realitystars Jörg Hansen, Christina Dimitriou (32) und Bobby Chamberz machen den Cast der dritten Staffel komplett. "Ich gehe in die 'Runde der Schande' mit Freude, weil ich Olivia Jones gerne mal kennenlernen möchte", zeigt sich der Ehemann von Desiree Hansen voller Begeisterung gegenüber dem Sender.

Interessant könnte es in diesem Jahr vor allem zwischen Thorsten und Nico werden. Die beiden haben bereits in der Vergangenheit ihre enge, aber nicht immer einfache Vater-Sohn-Beziehung öffentlich gezeigt. "Für mich wäre es der Camp-Horror, wenn mein Fleisch und Blut, mein Sohn, denkt, er wäre in einer Datingshow", erklärt der 55-Jährige ehrlich vor dem Einzug in das spartanisch eingerichtete Camp.

Instagram / thorsten_legat_official Leon Legat und Thorsten Legat im Dezember 2022

ProSieben / Richard Hübner Elsa Latifaj, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Fitness-Influencerin

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

ActionPress/Thomas Burg Bea Fiedler, Kandidatin bei der Dschungelshow 2021

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Sängerin

Instagram / joerg.hansen.official Jörg Hansen, Reality-TV-Sternchen

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im Juli 2023

Instagram / bobby_chamberz Bobby Chamberz, Realitysternchen

