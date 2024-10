Jessica Haller überrascht ihre Fans mit neuer Herbstfrisur

Jessica Haller (34) hat wohl Veränderung gebraucht! Passend zum herbstlichen Wetter präsentierte sich die Der Bachelor-Bekanntheit ihrer Instagram-Community mit einer dunkelbraunen Haarpracht. "Manchmal braucht man einfach nur einen Neuanfang. Es ist Zeit für eine Veränderung", schrieb sie zu einer Bilderreihe, die ihre Haare im direkten Vergleich vor und nach dem Friseurbesuch zeigt. Wo vorher noch dunkelblonde Löckchen waren, rockt Jessica jetzt eine dunkelbraune wallende Mähne.

Bei den Fans der 34-Jährigen stößt diese Typveränderung auf große Begeisterung. Neben den zahlreichen Komplimenten von Jessicas Followern ließ es sich auch die einstige Bachelorette Gerda Lewis (31) nicht nehmen, ihrer Reality-TV-Kollegin ein "Wow, ich liebe es" in den Kommentaren zu hinterlassen. "Steht dir so gut!" und "Wie geil" merkten außerdem die ehemalige "Der Bachelor"-Gewinnerin Anna Rossow (36) und Influencerin Sarah Harrison (33) an. Auch Jessica selbst scheint mit ihrem neuen Look mehr als zufrieden zu sein, denn in einem Reel tanzt sie in einem herbstlichen Outfit ausgelassen durch die Straßen und setzt ihre veränderte Haarpracht perfekt in Szene. "Ich genieße meine neue braune Haar-Ära!", heißt es unter dem Clip.

Aktuell ist Jessica als Kandidatin bei der zweiten Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! zu sehen. Neben etlichen anderen Stars und Sternchen wie Gerda, Bruce Darnell (67), Jimi Blue Ochsenknecht (32) oder Gülcan Kamps (42) will auch Jessica ihre Mitstreiter in der Show an der Nase herumführen, um am Ende als Siegerin des Preisgeldes von 50.000 Euro hervorzugehen. Die Promis bekommen jeweils entweder die Rolle eines Loyalen oder die eines Verräters zugewiesen, wobei nur die Zuschauer vor dem Fernseher wissen, wer auf welcher Seite steht. Das Ziel ist es, alle Verräter zu enttarnen und diese nach und nach aus der Sendung zu voten.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Mai 2023 auf Ibiza

RTL Der Cast von "Die Verräter", 2024

