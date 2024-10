Katie Price hat Führerschein wieder und fährt teures Auto

Katie Price (46) hat ihren Führerschein wieder und ist mit ihrem nigelnagelneuen, 40.000 Pfund [47.797 Euro] teuren Wagen in London gesichtet worden. Auf Fotos, die The Sun veröffentlichte, sieht man das ehemalige Boxenluder beim Verlassen ihres neuen Schlittens. Die fünffache Mutter suchte ein Sonnenstudio auf und schmiss sich hierfür in ein lässiges Outfit: Katie trug einen lilafarbenen Trainingsanzug von Adidas, den sie mit silbernen Moon-Boots und einem weißen Crop-Top kombinierte.

Der 46-Jährigen wurde in den vergangenen Jahren mehrfach die Fahrerlaubnis entzogen. Ende 2021 wurde ihr dann ein zweijähriges Fahrverbot auferlegt, nachdem sie ihren BMW unter Alkoholeinfluss zu Schrott gefahren hatte. Nach einer Party hatte sich Katie gemeinsam mit ihren Freunden auf den Weg gemacht, um weitere Drogen heranzuschaffen. Nach dem Unfall begab sie sich in eine Entzugsklinik und zeigte sich auf YouTube reumütig. "Ich habe mich hinter das Steuer des Autos gesetzt. Ich bedaure es."

Dass sich Katie ein neues Auto gönnte, ist angesichts ihres Insolvenzverfahrens verwunderlich. Die Britin häufte im Laufe der Jahre einen riesigen Berg an Steuerschulden an: Derzeit belaufen sich ihre Schulden auf etwa 3,7 Millionen Euro. Nachdem sie zum wiederholten Male einen Gerichtstermin sausen gelassen hatte, wurde sie im August sogar am Flughafen Heathrow in London festgenommen.

Katie Price' Auto nach dem Unfall

Katie Price im September 2024

