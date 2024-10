Sarah Ferguson zelebriert ihren 65. mit schwangerer Beatrice

Sarah Ferguson (65) feierte ihren 65. Geburtstag mit Stil – und zwar beim zehnten Jubiläum des Lady Garden Foundation Lunches. Die elegante Veranstaltung fand in der angesagten Langan's Brasserie in Londons Mayfair statt und wurde besonders festlich, da sich ihre älteste Tochter, Prinzessin Beatrice (36), an ihrer Seite zeigte. Strahlend posierten die beiden für die Fotos, die HELLO! Magazine vorliegen – das erste Mal gemeinsam, seit Beatrice ihre zweite Schwangerschaft verkündet hatte. Sarah bezauberte in einer farbenfrohen Bluse und einem schicken schwarzen Bleistiftrock, während ihre Tochter in einem gepunkteten roten Kleid mit asymmetrischen Details und passendem Haarreifen alle Blicke auf sich zog.

Neben der familiären Freude stand bei dem schicken Lunch vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt. Das Event, das darauf abzielte, das Bewusstsein für gynäkologische Vorsorge zu schärfen und Spenden zu sammeln, zog zahlreiche Prominente an. Darunter waren die Mitbegründerinnen Josephine Daniel und Tamara Beckwith Veroni, aber auch Stars wie Joan Collins (91) und Elizabeth Hurley (59). Sarah nutzte die Gelegenheit, um ihre persönliche Verbindung zur Thematik zu teilen. Gegenüber HELLO! erklärte sie: "Ich finde es sehr wichtig, die Stimme für gynäkologische Gesundheit zu erhöhen, und ich denke, dass die Lady Garden Foundation die Gesundheitsversorgung revolutioniert." Als Überlebende von Brustkrebs sprach Fergie offen über ihre Mastektomie und betonte: "Ich bin keine Leidtragende, sondern eine Kämpferin und Überlebende."

Nach Beatrices aufregender Schwangerschaftsankündigung konnte Sarah ihre Begeisterung über die wachsende Familie kaum zurückhalten. "Heute bin ich eine sehr stolze GiGi/Mum. Ein unglaublicher Segen und eine Umarmung für mein Herz", schrieb sie voller Elan auf Social Media. Im Interview mit "This Morning" erzählte die Herzogin von York, wie sie durch ihren kleinen Enkel August gelernt hätte, "mit Zügen und Baggern zu spielen". Doch die Herzogin habe ihre eigenen Vorlieben: "Ich liebe es, wieder Barbie-Häuser zu bauen", gab sie zu. Egal, was gespielt wird – für Sarah zählt in erster Linie die gemeinsame Zeit mit ihren Enkeln, denn für sie sei es "wirklich das Außergewöhnlichste, Großmutter zu sein".

Getty Images Sarah Ferguson, September 2024

Instagram / princesseugenie Sarah Ferguson mit ihrem Enkel Ernest

