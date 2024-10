Die Geissens gönnen sich Optimus-Prime-Figur für neue Villa

Robert (60) und Carmen Geiss (59) bauen sich eine neue Villa in St. Tropez. Auf Instagram berichten die TV-Millionäre ihren Fans immer wieder von den Fortschritten ihres Luxus-Heims. Dabei sorgt ein bestimmtes Detail nun für besonders viel Aufsehen: nämlich eine XXL-Figur des "Transformers"-Protagonisten Optimus Prime! "Stell dir vor, du hast einen neuen Freund und Beschützer – eine zehn Meter hohe Eisenskulptur namens Optimus Prime", schreibt Carmen begeistert zu einem Schnappschuss, auf dem sie vor der gigantischen Figur steht.

Bei Robert und Carmens Fans kommt die spezielle Deko für den Vorgarten ziemlich gut an. "Der Wahnsinn, liebe Carmen. Wie aus dem Film entsprungen – toll!", "Nie wäre ich auf so eine Idee gekommen – ich brauch' sowas auch!" und "Ich persönlich hätte ihn mir auch nicht gekauft, aber er sieht schon mega aus!", lauten nur einige der begeisterten Reaktionen in der Kommentarspalte.

Im Herbst 2023 hatten die beiden das rund 8.000 Quadratmeter große Grundstück gekauft. Das Anwesen liegt dabei in direkter Nachbarschaft zu ihrer Villa Geissini. Am Anfang ähnelte die Baustelle einem Urwald – aus jeder Ecke wucherte es. Anstatt das Gelände erst einmal begehbar zu machen, besorgte Robert damals schon direkt neue Bäume. "Der Architekt war schon hier und der meinte, dass er es auch noch nicht erlebt hat, dass jemand noch nicht einmal eine Baugrube, geschweige denn einen Keller gebaut hat, aber dafür die ganzen Pflanzen schon auf dem Grundstück herumstehen hat", witzelt der 60-Jährige im Interview mit RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Optimus-Prime-Figur von Robert und Carmen Geiss

Anzeige Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss im Juli 2023

Anzeige Anzeige