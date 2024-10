Laura Wontorra führt durch das große DSDS-Finale im November

Es gibt freudige Nachrichten für Fans von Laura Wontorra (35): Die TV-Bekanntheit wird im kommenden Monat als Moderatorin im DSDS-Finale mit von der Partie sein! Das bestätigt RTL jetzt offiziell mit einem Statement: "Laura Wontorra, bekannt aus Shows wie Grill den Henssler oder Ninja Warrior Germany, wird die Moderation übernehmen." Zudem ist sich der Sender sicher, dass sie eine hervorragende Figur machen wird und es heißt: "Die 35-Jährige ist ein absolutes Allroundtalent und wird auch diesen Job mit Bravour meistern!"

Ausgestrahlt wird das Finale als Liveshow am 9. November zur Primetime. Vorab wird die Jury wieder in mehreren Livesendungen das musikalische Talent der Kandidaten bewerten. Das Publikum darf dann wie gewohnt entscheiden, wen es eine Runde weiter sehen will – und wer am Ende zu Deutschlands neuem Superstar 2024 gekürt wird. Dass die Anwärter auch in diesem Jahr vielversprechend sind, zeigte sich bereits jetzt: Bei Jurorin Loredana (29) flossen beispielsweise schon einige Tränen wegen der Darbietung eines ganz besonderen Teilnehmers.

Unter den Kandidaten befindet sich außerdem ein Gesicht, das Reality-TV-Liebhabern bekannt sein könnte: Make Love, Fake Love-Star Luisa Früh wagte sich in das Format. Zwar konnte sie Dieter Bohlen (70) bisher nicht so ganz von sich überzeugen, dafür aber den Rest der Jury. Auf Instagram teilte die Influencerin ihren Erfolg mit ihren Fans und präsentierte stolz ihren Recall-Zettel: "Mein jüngeres Ich stolz machen. Ich kann es immer noch nicht fassen", schwärmte sie.

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

Instagram / frluuisa Luisa Früh, 2024

