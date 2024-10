Margot Robbie nimmt sich vor der Geburt ihres Kindes Auszeit

Margot Robbie (34) erwartet aktuell ihr erstes Kind. Kurz vor der Geburt nimmt sich die Schauspielerin nun eine kleine Auszeit, wie ein Insider gegenüber People verrät: "Sie ist normalerweise eine der am härtesten arbeitenden Schauspielerinnen in Hollywood. Sie scheint jetzt aber eine Auszeit vom Drehen zu genießen." So ganz ohne Filmset und -kameras kann die Barbie-Darstellerin aber nicht: Wie die Quelle außerdem verrät, arbeitet Margot "immer noch ein bisschen": "Sie scheint es zu lieben, beschäftigt zu sein."

Trotz Schwangerschaft hat Margot aktuell einige Projekte am Laufen – unter anderem auch die Produktion des Films "A Big Bold Beautiful Journey" mit Colin Farrell (48) und Phoebe Waller-Bridge (39). Dass Margot bereits während der Dreharbeiten schwanger war, ahnte am Set allerdings niemand, wie bereits ein weiterer Informant gegenüber dem Medium verriet. Demnach war Margot "superprofessionell und konzentriert während der Dreharbeiten". "Sie hatte lange Tage, aber es schien keine große Sache für sie zu sein", so der Insider.

Margot und ihr Ehemann Tom Ackerley (34) lernten sich bereits vor über zehn Jahren am Set des Films "Suite Française" kennen. Drei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken: Während einer privaten Zeremonie gaben sich die 34-Jährige und der Regieassistent das Jawort. Zwar gelten die beiden seitdem als absolutes Traumpaar, ihr Privatleben halten sie allerdings größtenteils aus der Öffentlichkeit raus.

Stephen Lock / ZUMA Press / ActionPress Margot Robbie während einer Wimbledon-Partie, Juli 2024

Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley im Januar 2024

