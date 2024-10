So aufgeregt sind Margot Robbie und Tom wegen der Geburt

Margot Robbie (34) und ihr Ehemann Tom Ackerley (34) freuen sich unglaublich auf die Ankunft ihres ersten Kindes. Laut einem People-Insider könne das Paar "es kaum erwarten", sein erstes gemeinsames Baby auf der Welt willkommen zu heißen. Die aktuellen Infos der Quelle dürften die wenigsten Fans der Barbie-Bekanntheit überraschen. Kurz nachdem bekannt wurde, dass sie und ihr Mann Nachwuchs erwarten, hieß es schließlich, dass dies schon lange ihr großer Wunsch gewesen sei – sie sollen deswegen "so glücklich" sein. Im Juli war bekannt geworden, dass Margot schwanger ist. Wenig später präsentierte der Hollywoodstar erstmals seinen Babybauch bei einer Wimbledon-Partie.

"Margot kann es kaum erwarten", teilt die Quelle weiter mit. Die werdende Mama und ihr Liebster hatten die Schwangerschaft eine Zeit lang geheim gehalten, um diese besondere Phase im Privaten zu genießen. In den vergangenen Wochen präsentierte sich Margot aber regelmäßig öffentlich in anderen Umständen. Egal ob in einem lässigen Look mit Bluse und Maxirock oder in einem engen Kleid in Hellblau – die Fans sind ohnehin begeistert von Margot mit Babykugel. Und allzu lange dürfte es bis zur Geburt ihres Babys nicht mehr dauern. Der Bauch der Schauspielerin ist inzwischen ganz schön groß. Laut dem Insider sollen sie und Tom deswegen auch fleißig alles für ihren Nachwuchs vorbereiten.

Tom lernte Margot bereits 2013 am Set des Films "Suite Française" kennen, bei dem er als Regieassistent tätig war. Drei Jahre später schließlich gaben sie sich in einer privaten Zeremonie in Australien das Jawort – und gelten seitdem als eines der Traumpaare in Hollywood. Trotz einiger gemeinsamer Auftritte halten sie ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus und geben nur selten Einblicke in ihre Beziehung. Im Juni machte Tom im Interview mit der Sunday Times aber eine Ausnahme. "Wir haben keinen Schalter, den man an- und ausschalten kann. Es ist alles zu einer Sache geworden", verriet der Regieassistent über seine Ehe mit Margot. Die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes krönt nun ihr gemeinsames Glück.

ActionPress / Backgrid Margot Robbie im September 2024

Backgrid Margot Robbie und Tom Ackerley im November 2023

