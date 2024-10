Promi-BB-Zuschauer finden: Dieser Bewohner soll rausfliegen

In der aktuellen Staffel von Promi Big Brother wird es immer ernster. In den vergangenen Folgen mussten bereits die ersten Kandidaten die Heimreise antreten. Die restlichen Bewohner rund um Mike Heiter (32) kämpfen weiterhin um den heiß begehrten Sieg. Doch auch sie müssen sich gefasst machen: Denn heute Abend steht bereits der nächste Exit an. Doch wer soll den Container als nächstes verlassen? Die Promiflash-Leser sind sich einig: Elena Miras (32) soll rausfliegen. In einer Umfrage [Stand: 16. Oktober, 19:28 Uhr] fanden 631 von 1.654 Usern (38,1 Prozent), dass es für die Reality-TV Bekanntheit Zeit ist, zu gehen.

Neben Elena sind die Fans offenbar auch langsam von Sarah Wagner (28) genervt: 223 Nutzer, also rund 14 Prozent, wollen, dass die Wildcard-Gewinnerin die Koffer packt. Den dritten Platz der unbeliebtesten Bewohner belegt Cecilia Asoro. In der Promiflash-Umfrage erhält die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin 133 Stimmen. Somit wünschen sich acht Prozent der Promi-BB-Zuschauer ihren Auszug. Knapp hinter Cecilia liegt Daniel Lopes (47): 131 User (7,9 Prozent) haben offenbar genug von dem Popsänger.

In der vergangenen Folge musste sich Sinan Movez (19) von seinen Mitstreitern verabschieden. Im Gespräch mit der Moderatorin Marlene Lufen (53) reflektierte der Webstar nach seinem Auszug seine Zeit beim großen Bruder. "Ich hatte noch nie so eine harte Zeit, aber ich wäre gern noch geblieben. […] Ich dachte, ich könnte das alles ausblenden und mich so fühlen wie zu Hause, aber es war so schwer", erklärte der Influencer sichtlich mitgenommen.

Instagram / elena_miras Elena Miras im August 2024

Joyn Sarah Wagner bei "Promi Big Brother" 2024

