Streaming-Star Knossi und seine Lia planen Familienzuwachs

Streaming-Star Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi (38), und seine Verlobte Lia Mitrou planen die nächsten Schritte für ihre gemeinsame Zukunft. Neben ihrer kürzlich bekannt gegebenen Verlobung denken die beiden schon intensiv über Familienzuwachs nach. Beim "Schalke Olé"-Event am vergangenen Wochenende in Gelsenkirchen überraschte Knossi die Fans mit intimen Einblicken und sprach vor über 40.000 Zuschauern mit Bild über die familiären Zukunftspläne der beiden Turteltauben. So plauderte der 7 vs. Wild-Star offen aus: "Meine Frau bedeutet Heimat. Sie schläft immer auf der linken Bettseite, weil sie meint, das bringt eines Tages Glück. Dann würden wir ein Mädchen bekommen."

Auch Knossis Verlobte selbst durfte bei dem Event natürlich nicht fehlen. "Ich liebe es, diese Momente mit Lia zu genießen und deswegen habe ich meine Frau verpflichtet mitzumachen. Also humorvoll-positiv verpflichtet...", erklärte er lachend. Lia, die er bereits liebevoll "seine Frau" nennt, gibt ihm nicht nur privat, sondern auch beruflich Halt. Sie begleitet ihn gerne zu seinen Auftritten und unterstützt ihn bei seinen Tätigkeiten in der Unterhaltungsbranche.

Knossi ist bereits Vater eines fünfjährigen Sohnes aus einer früheren Beziehung und freut sich darauf, mit Lia eine Familie zu gründen. "Ich will Kinder machen ohne Ende", hatte er schon bei einem Stream nach ihrer Verlobung verraten. Außerdem überraschte der Entertainer mit einem intimen Geständnis: Obwohl der 38-Jährige sich in seinem Körper wohlfühle, habe er Schwierigkeiten, sich vor Lia nackt zu zeigen. "Auch weil ich nach vier Jahren immer noch dieses Gefühl habe, die schönste Frau zu haben, die es gibt", begründete er seine Unsicherheit gegenüber Bild. Optimistisch blicken die beiden in die Zukunft und freuen sich auf ihre nächsten gemeinsamen Schritte als Paar.

Instagram / liamitrou Knossi und Lia Mitrou im Mai 2024

ActionPress, Galuschka,Horst Knossi, Internet-Star, und seine Verlobte Lia Mitrou

