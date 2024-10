Taylor Swift erobert Gelsenkirchen als riesiges Graffiti

Taylor Swift (34) ist nach Gelsenkirchen zurückgekehrt, nur diesmal nicht persönlich, sondern in Form eines riesigen Graffitis. Die beliebte Sängerin prangt nun überlebensgroß an der Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Weberstraße 19. Das beeindruckende Wandgemälde wurde von den Gelsenkirchener Künstlern Beni Veltum und Levin Tomala erschaffen. Es soll den "Swift-Vibe" und die positive Energie, die Taylor vergangenen Sommer mit ihrer "The Eras"-Tour in die Stadt brachte, einfangen und weitertragen. Fans und Passanten sind begeistert.

Im Juli hatte Taylor mit ihrer Tour für drei ausverkaufte Konzerte in Gelsenkirchen gesorgt, was die Stadt in einen regelrechten Ausnahmezustand versetzte. Die Begeisterung der Fans war so groß, dass sogar die Bürgermeisterin entschied, Gelsenkirchen vorübergehend in "Swiftkirchen" umzubenennen. Inspiriert von dieser Euphorie entschieden sich die Künstler Beni und Levin alles stehen- und liegenzulassen, um das Graffiti zu realisieren. Die beiden Gelsenkirchener arbeiteten insgesamt zehn Tage an dem knapp zehn Meter hohen und fünf Meter breiten Kunstwerk. "Ich musste meiner Intuition folgen", erklärte Beni laut Bild und fügte hinzu: "Die Energie, die Taylor in unsere Stadt gebracht hat, wollte ich festhalten."

Taylor, die trotz über 200 Millionen verkaufter Tonträger für die enge Verbundenheit zu ihren Fans bekannt ist, hat in Gelsenkirchen offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Fans schätzen ihre Authentizität und die Art, wie sie sie in ihre Musik einbezieht. Vielleicht wird das Graffiti nun zu einem neuen Wallfahrtsort für "Swifties", die seit Juli 2024 auch den neu eingerichteten Stern auf dem "Walk of Fame" der Stadt im Ruhrgebiet bewundern können.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

