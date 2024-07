Gelsenkirchen nennt sich für Taylor-Swift-Shows Swiftkirchen

Gelsenkirchen hat sich etwas ganz Besonderes für Taylor Swift (34) überlegt! In wenigen Wochen spielt die Musikerin drei Konzerte in der dortigen Veltins Arena. Und um sie und ihre Fans gebührend willkommen zu heißen, nennt sich die Stadt nun übergangsweise Swiftkirchen. Wie WDR berichtet, hatte die Idee dazu die 16 Jahre alte Aleshanee Westhoff, ein großer Fan der "Fortnight"-Interpretin. Sie hatte vor ein paar Wochen eine Petition für die Umbenennung gestartet. Kurz darauf meldete sich die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, Karin Welge, mit einem Brief bei der Schülerin – ihre Swiftkirchen-Idee sei toll und werde umgesetzt.

Rund zwei Wochen vor dem ersten Konzert in der Veltins Arena wurde am Dienstag das erste offizielle Ortsschild für Swiftkirchen enthüllt – und zwar von der Ideengeberin Aleshanee. Auf dem gelben Schild ist neben dem temporären Ortsnamen eine pinke Abbildung von Taylor sowie bunte Herzen, Sterne und eine Gitarre zu sehen. Es sollen noch weitere der Swiftkirchen-Schilder in der Stadt aufgestellt werden. Der Fan-Name bleibt, bis die drei Konzerte am 17., 18. und 19. Juli vorbei sind.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Stadt ihren Namen für die 14-fache Grammy-Gewinnerin umbenennt. Bei der US-Tour im vergangenen Jahr änderte die Stadt Glendale ihren Namen für zwei Tage in Swift City. Eine weitere besondere Ehre wurde Taylor bei ihrem "The Eras"-Tour-Stopp in Tampa zuteil. Dort wurde sie für einen Tag Bürgermeisterin! "Ich möchte dir einen Schlüssel zur Stadt überreichen und dich einladen, für einen Tag unsere Ehrenbürgermeisterin zu sein. Bürgermeisterin Swift hört sich doch gut an", witzelte die Bürgermeisterin Jane Castor in einem TikTok-Beitrag.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

