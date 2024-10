Warum fehlte Kendall Jenner auf Victoria's-Secret-Show?

Am 15. Oktober liefen einige der berühmtesten Models für Victoria's Secret über den Laufsteg – doch Kendall Jenner (28) war nicht mit von der Partie. Während Stars wie Gigi Hadid (29), Kate Moss (50), Tyra Banks (50), Ashley Graham (36), Adriana Lima (43) und Bella Hadid (28) über den pinken Laufsteg schritten, fehlte von Kendall jede Spur. Auf Reddit überlegten Fans, was der Grund dafür sein könnte: "Vielleicht schließt ihr Vertrag mit L'Oréal sie von der Teilnahme aus?"

Andere glauben, dass ihre Angstzustände eine Rolle spielen könnten: "Vielleicht fühlte sie sich etwas überfordert und entschied sich, nicht teilzunehmen." In einem früheren Interview mit Vogue ging das Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans genauer auf seine Angststörung ein. "Ich bin [derzeit] viel ängstlicher als sonst. Ich will nicht so tun, als wäre alles perfekt. So ist das Leben – ich werde immer meine Gefühle ausleben", erklärte Kendall.

Seit ihrem siebten Lebensjahr leidet sie unter diesen Gefühlen von Angst, und sie hat schon oft betont, wie schwer es ihr falle, einen Umgang damit zu finden. Als Mitglied der berühmten TV-Familie steht sie ständig im Rampenlicht, was den Druck zusätzlich erhöhe. Trotzdem hat Kendall es geschafft, eine erfolgreiche Karriere als Model aufzubauen und ist für ihre Arbeit mit renommierten Marken bekannt. In der Vergangenheit war sie bereits für Victoria's Secret über den Runway gelaufen – ihre Fans vermissten sie daher bei der diesjährigen Show.

Getty Images Joan Smalls, Kendall Jenner, Gigi Hadid und Adriana Lima, Victoria's-Secret-Show 2016

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im September 2024

