Freundin Kate verließ Argentinien kurz vor Liam Paynes Tod

Die Nachricht von Liam Paynes (✝31) Tod verbreitete sich Mittwochabend wie ein Lauffeuer. Der Sänger starb nach einem tragischen Sturz im Argentinien-Urlaub. Besonders traurig: Eigentlich machte er die Reise zusammen mit seiner Freundin Kate Cassidy. Doch die reiste früher ab als geplant. Noch am Montag meldete sie sich via TikTok aus dem Flugzeug und verriet, dass sie nun auf dem Nachhauseweg in die USA sei, obwohl sie eigentlich ganze fünf Tage bleiben wollte. Sie sei jetzt aber "bereit, zu gehen". "Ich dachte nur, ich muss nach Hause", erklärte sie ihrer Community. Nur zwei Tage nach ihrer Abreise verstarb Liam. Warum sie früher flog, offenbarte Kate aber nicht.

Liam und Kate flogen nach Argentinien, um das Konzert seines ehemaligen One Direction-Kollegen Niall Horan (31) zu besuchen. Danach wollten sie offenbar einen romantischen Pärchenurlaub verbringen. Auf Snapchat teilte der Brite nur wenige Tage vor seinem Ableben jede Menge Fotos, auf denen er und Kate ihre Reise genossen – sei es das warme Wetter oder ein gemeinsames Frühstück im Hotel. Zu einem Selfie und einem Foto ihres Hotels schrieb Liam: "Schöner Tag in Argentinien" und "Glücklich, dass ich etwas Zeit für mich habe." Es sollten die letzten Posts des früheren Boyband-Stars werden.

In der Nacht zu Donnerstag wurde durch TMZ bekannt, dass Liam mit gerade einmal 31 Jahren verstorben ist. Angeblich stürzte er vom Balkon seines Hotelzimmers im dritten Stock, so die Augenzeugenberichte. Aktuell sind noch keine weiteren Details zu dem Vorfall bekannt. Allerdings sprach das Portal mit einigen Hotelbewohnern, die das Verhalten des "Strip That Down"-Interpreten in der Lobby beobachteten. Demnach sei Liam fuchsteufelswild gewesen und habe unter anderem einen Laptop zertrümmert, bevor er zurück in sein Zimmer begleitet werden musste. Liam wurde an der Seite von Niall, Harry Styles (30), Zayn Malik (31) und Louis Tomlinson (32) in der Band One Direction weltweit bekannt. Nach dem Ende der Gruppe machte er als Solo-Künstler weiter, doch es schien, als würde sein Erfolg hinter dem seiner Bandkollegen zurückbleiben.

Instagram / kateecass Liam Payne und seine Freundin Kate Cassidy

Getty Images Liam Payne, Sänger