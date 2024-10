Harry Styles' Mutter Anne äußert sich zum Tod von Liam Payne

Vor wenigen Stunden machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Der One Direction-Sänger Liam Payne (✝31) ist tot. Die Mutter seines ehemaligen Bandkollegen Harry Styles (30), Anne Twist, meldet sich nun auf Instagram zu Wort. "Er war nur ein Junge...", schreibt die Promimama zu einem gebrochenen Herz-Emoji. Weder Harry noch die anderen ehemaligen One-Direction-Mitglieder, Zayn Malik (31), Niall Horan (31) und Louis Tomlinson (32), äußerten sich bislang zum Ableben des 31-Jährigen.

Wie unter anderem TMZ vor wenigen Stunden bekannt gab, starb der "Teardrops"-Interpret nach einem Sturz vom Balkon in Argentinien: Mehreren Augenzeugenberichten zufolge sei der Brite aus dem dritten Stock des CasaSur Palermo Hotels gefallen. "Um 17:11 Uhr traf ein SAME-Team ein und bestätigte den Tod des Mannes. Später erfuhren wir, dass er Sänger einer Musikgruppe war. Leider hatte er durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen, sodass wir seinen Tod bestätigen mussten. Es gab keine Möglichkeit der Wiederbelebung", erklärte zudem Alberto Crescenti, der Direktor des alarmierten SAME-Rettungsdienstes in Buenos Aires, gegenüber La Nacion. Die genauen Umstände zu Liams Sturz sind bis dato nicht bekannt.

Liam, der als Teenager mit One Direction weltbekannt wurde, hatte eine bewegte Karriere hinter sich: Die Band, die 2010 in der Castingshow The X Factor gegründet wurde, erreichte immense Popularität und verkaufte weltweit Millionen von Alben – vor allem mit Songs wie "What Makes You Beautiful" feierten Liam, Harry, Zayn, Niall und Louis große Erfolge. Nach der Trennung der Band im Jahr 2015 verfolgten die Mitglieder Solo-Projekte, wobei auch Liam eigene Songs veröffentlichte. In den vergangenen Jahren hatten sich jedoch Spannungen zwischen ihm und einigen Bandmitgliedern entwickelt. In Interviews äußerte Liam unter anderem, dass er und Harry sich auseinandergelebt hätten und ihre Musikrichtungen sehr unterschiedlich seien.

Anzeige Anzeige

Instagram / annetwist Anne Twist, Mutter von Harry Styles

Anzeige Anzeige

Getty Images One Direction im Dezember 2014

Anzeige Anzeige