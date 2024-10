Liam Payne versetzte seine Fans vor seinem Tod in Sorge

Seit der traurigen Nachricht von Liam Paynes (✝31) Tod befinden sich seine Fans in tiefer Trauer. Besonders tragisch ist dabei, dass sich viele von ihnen schon seit Monaten Sorgen um den Sänger machten. In seinen letzten Tagen sorgte das ehemalige One-Direction-Mitglied mit wirren Posts auf Snapchat für Bedenken. In einem Clip aus seinem Hotelzimmer in Argentinien murmelte er, dass er Niall Horans (31) Konzert besuchen würde und sie ein Wörtchen miteinander zu reden hätten. Ein Fan kommentierte daraufhin: "Ganz ehrlich, geht es ihm gut?" Ein anderer User schrieb: "Ich hoffe, Liam hat Menschen um sich, die sich um ihn kümmern."

Liam war schon länger das Sorgenkind der Boyband. Neben seltsamen Auftritten auf dem roten Teppich oder umstrittenen Aussagen in Interviews machte der "Strip That Down"-Interpret auch mit seinem besorgniserregenden Gesundheitszustand auf sich aufmerksam. Aufgrund einer schweren Nierenentzündung musste er im vergangenen Jahr sogar seine Tournee durch Südamerika absagen. Damals reagierten seine Fans sehr verständnisvoll. "Wir lieben dich, was auch immer kommen mag. Nimm dir die Zeit zum Ausruhen und Gesundwerden", kommentierte ein Nutzer auf Instagram.

Mit nur 31 Jahren verstarb Liam am Mittwochabend in Buenos Aires. Wie unter anderem TMZ berichtete, stürzte der Popstar aus dem dritten Stock eines Hotels und starb noch vor Ort. Kurz zuvor soll Augenzeugen zufolge ein "aggressiver" Mann in der Lobby randaliert haben, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Gegen 17:00 Uhr habe Liam seinen Laptop beschädigt, daraufhin sei der Freund von Kate Cassidy in sein Zimmer getragen worden.

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency Liam Payne, Sänger

TOT / MEGA Kate Cassidy und Liam Payne, März 2023