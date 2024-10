Liam Paynes Ex-Freundin Aliana nimmt traurigen Abschied

Die Welt ist erschüttert über den plötzlichen Tod von Liam Payne (✝31), dem ehemaligen Mitglied der Boyband One Direction. Der Sänger, der gerade mal 31 Jahre alt war, starb am Mittwoch in Buenos Aires, nachdem er von einem Balkon gefallen war. Zahlreiche prominente Freunde haben sich bereits zu seinem Tod gemeldet. Nun nimmt auch seine Ex-Freundin Aliana Mawla Abschied von dem Musiker. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Influencerin ein Bild von Liam. Dazu schreibt sie emotional: "Es tut mir so leid, dass dir das passiert ist, ich werde dich immer lieben und vermissen".

Ein weiteres Bild auf ihrem Account zeigt Liam und Alianas Hände, die sich eng umschlungen halten. "Ruhe im Paradies", schreibt seine Ex-Freundin zu dem Foto. Nicht nur Aliana richtet im Netz rührende Worte an den verstorbenen Popstar. Auch Sänger Charlie Puth (32) widmete Liam kürzlich einen Instagram-Beitrag. "Ich bin unter Schock. Liam war immer so freundlich zu mir. Er war einer der ersten großen Künstler, mit denen ich zusammenarbeiten durfte", schrieb der Musiker zu einem Foto, das ihn und den One-Direction-Star zusammen zeigt.

Auch Olly Murs (40) verabschiedete sich im Netz von seinem Freund und Kollegen Liam. "Diese Nachricht ist niederschmetternd, mir fehlen die Worte", verfasste der Brite emotionale Zeilen zu einem gemeinsamen Foto, das die Sänger herzlich lachend zeigt. "Wir hatten immer viel zu lachen, wenn wir uns sahen", erklärte Olly und fügte traurig hinzu: "Liam teilte die gleichen Leidenschaften wie ich, die gleichen Träume, also trifft es mich hart, sein Leben so jung enden zu sehen. Ich bin wirklich erschüttert und am Boden zerstört für seine Familie und natürlich seinen Sohn Bear, der einen Vater verliert. Ich denke an sie!"

Anzeige Anzeige

Instagram / charlieputh Musiker Liam Payne und Charlie Puth

Anzeige Anzeige

Instagram / ollymurs Popsänger Liam Payne und Olly Murs

Anzeige Anzeige