Nicht Mama Kim: North Wests Modevorbild ist ihr Papa Kanye

North West (11), die 11-jährige Tochter von Kim Kardashian (43) und Kanye West (47), hat verraten, wer ihre größte Stil-Inspiration ist. Überraschenderweise handelt es sich dabei nicht wie erwartet um ihre Mutter Kim. In einem Gespräch mit Kim für das Magazin Interview, das am 11. Oktober veröffentlicht wurde, erklärte North, dass ihr Vater Kanye zu ihren größten modischen Vorbildern zählt.

In einem kurzen Video, das Kim in ihren Instagram-Stories teilte, fragte sie North: "Was ist dein Lieblingsstil im Moment?" Darauf antwortete North: "Ich mag Streetwear und die 90er, also Taylor, the Creator; meinen Vater; mich selbst!" Ihr Outfit im Video schien bezeugt das: Sie trug ein übergroßes, schwarz-weiß gestreiftes Sporttrikot sowie mehrere goldene Kreuzketten – ein Look, den ihr Vater in der Vergangenheit oft getragen hat. Bereits zuvor hatte North unter Beweis gestellt, wie sehr ihr der Stil ihres Vaters gefällt. Bei der alljährlichen Weihnachtsfeier der Kardashian-Jenner-Familie steckte sie in Kanyes Balmain-Jacke, die er bei der Met Gala 2016 getragen hatte.

North, die älteste Tochter von Kim und Kanye, plant sogar, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten: "Ich gründe meine eigene Kleidermarke“, verriet sie kürzlich in einem Gespräch mit Kim. In einem Interview mit dem iD Magazin äußerte sie zudem den Wunsch, eines Tages die Unternehmen ihrer Eltern zu übernehmen:"Eines Tages möchte ich Yeezy und SKIMS besitzen und eine Geschäftsfrau sein." Kim und Kanye, die sich im November 2022 scheiden ließen, haben neben North außerdem drei weitere Kinder: Sohn Saint, 8, Tochter Chicago, 6, und Sohn Psalm, 5.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Juni 2024

Getty Images // Instagram / kimkardashian Kanye West und North West

