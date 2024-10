Ashley Tisdales Tochter hasst ihr erstes Halloween-Kostüm

Bei Ashley Tisdale (39) kommt Halloween in diesem Jahr wohl früher: Die Schauspielerin ist schon voll in Gruselstimmung und nimmt ihre Fans auf Instagram bei ihrem Trip auf eine geschmückte Kürbisfarm mit. Ihr Baby kann sich allerdings sichtlich wenig für die sogenannte "spooky Season" begeistern. Für den Anlass hat Ashley ihre neugeborene Tochter in ein niedliches Kürbiskostüm samt weicher Mütze gesteckt. Doch die Kleine verzieht nur unglücklich das Gesicht. "Sie war kein Fan ihres ersten Kostüms", kommentiert der High School Musical-Star den lustigen Schnappschuss.

Ihre ältere Tochter Jupiter hingegen kommt wohl ganz nach der Mama – die Dreijährige genießt den Ausflug in vollen Zügen, wie auf weiteren Fotos zu erkennen ist. Als "Weltraum-Mädchen" verkleidet, strahlt sie von einem Ohr zum anderen. Gemeinsam mit Papa Christopher French (42) posiert die Familie vor einem Turm aus Kürbissen. Vor lauter Freude kann die große Schwester jedoch gar nicht stillhalten und hüpft fröhlich auf und ab.

Erst vor rund sechs Wochen ist Ashley zum zweiten Mal Mutter geworden. Nach der Geburt postete sie erste niedliche Schnappschüsse von der winzigen Hand der Neugeborenen und schrieb dazu: "Wir drei sind schon ganz entzückt von dir." Zudem verriet Ashley bereits den Namen ihres Sprösslings: Emerson Clover.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdales Tochter Emerson

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale und Christopher French mit ihren Töchtern Jupiter und Emerson

