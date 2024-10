Liam Paynes Freundin Kate Cassidy meldet sich zu seinem Tod

Sie kann den Verlust nur schwer verkraften! Am Mittwoch ist Sänger Liam Payne (✝31) überraschend in Argentinien gestorben. Zusammen mit seiner Freundin Kate Cassidy verbrachte er zwei Wochen dort, ehe die Blondine wenige Tage vor seinem Tod wieder in die Heimat flog. Dass ihr Liebster ihr nicht mehr folgen wird, ist ein unbeschreiblicher Schock für die Influencerin. In ihrer Instagram-Story versucht sie, ihren Schmerz in Worte zu fassen: "Nichts in den vergangenen Tagen hat sich echt angefühlt. Ich bitte euch und bete dafür, dass ihr mir die Gnade und den Raum gebt, dies privat zu verarbeiten", schreibt sie emotional.

In ihrem Statement wendet sie sich auch direkt an den früheren One-Direction-Star. "Liam, mein Engel. Du bist alles. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich bedingungslos und vollständig geliebt habe. Ich werde dich für den Rest meines Lebens weiter lieben. Ich liebe dich, Liam", gibt sie gefühlvoll preis.

Doch nicht nur Kate trauert öffentlich um den Musiker. Auch seine ehemaligen Bandmitglieder Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) äußerten sich bereits zu seinem Tod. Vor allem Louis fand hochemotionale Worte: "Ich fühle mich mehr als glücklich, dich in meinem Leben gehabt zu haben, aber ich kämpfe wirklich mit dem Gedanken, Lebewohl zu sagen." Er betonte in seinem Statement, wie gern er mit Liam ein letztes Mal die Bühne geteilt hätte.

TOT / MEGA Kate Cassidy und Liam Payne, März 2023

Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im Januar 2023

