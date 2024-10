Louis Tomlinson verspricht, für Liam Paynes Sohn da zu sein

Liam Payne (✝31) verstarb am Mittwoch in Buenos Aires. Fans auf der ganzen Welt zeigen sich betroffen, auch die Bandmitglieder von One Direction hat der Verlust ihres Kollegen hart getroffen. Louis Tomlinson (32), der älteste der fünf Musiker, widmet seinem Freund nun ein besonders rührendes Statement. "Ich will, dass du weißt, dass ich für Bear ein Onkel sein werde, wenn er mich braucht, und ich werde ihm Geschichten darüber erzählen, wie toll sein Vater war", schreibt der "Bigger Than Me"-Interpret auf Instagram. Die beiden Sänger waren die ersten der fünf Jungs, die Nachwuchs bekamen.

Bear Grey Payne (7) kam im März 2017 zur Welt. Damals war Liam mit Cheryl Cole (41) zusammen, allerdings gaben sie rund ein Jahr später ihre Trennung bekannt. Ab diesem Zeitpunkt teilten sich die zwei Popstars das Sorgerecht für ihren Nachwuchs und verbrachten wichtige Momente gemeinsam. Zu Gast bei Logan Pauls (29) Podcast "Impaulsive" berichtete der Teenieschwarm einst: "Sie ist die beste Mutter der Welt. Ich könnte mir [für meinen Sohn] keine bessere wünschen."

Aufgrund psychischer Probleme konnte sich Liam in den vergangenen Jahren nicht immer optimal um Bear kümmern. Im März dieses Jahres schien sich das zu wandeln: "Er will wirklich ein guter Vater sein", verriet ein Insider gegenüber new. Cheryl plante damals eine Tour mit ihrer Band Girls Aloud, weshalb sie mehr Unterstützung bei der Erziehung ihres Wonneproppens brauchte: "Liam möchte keinen Meilenstein verpassen und Cheryl muss sich jetzt auf ihn verlassen, da sie sehr beschäftigt sein wird."

Getty Images Liam Payne und Cheryl Cole, Brit Awards 2018

Getty Images Liam Payne, Sänger