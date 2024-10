Promi-BB-Elena in der Kritik: Cecilia will sie beschützen

Elena Miras (32) ist derzeit unter anderem mit ihrem Ex Mike Heiter (32) und dessen aktueller Partnerin Leyla Lahouar (28) bei Promi Big Brother zu sehen. Dort macht sie sich allerdings keine Freunde – ihr impulsives Verhalten kommt bei den Fans gar nicht gut an. Unter anderem hatte Elena die Fassung verloren und Mitbewohner Sinan Movez (19) angeschrien, weil der Cecilia Asoro (28) wecken wollte. Nun wird sie scharf kritisiert – weshalb Cecilia ihr nach ihrem Auszug beistehen möchte. "Sobald sie raus ist, werde ich hinter ihr stehen. Ich werde versuchen, sofort mit ihr darüber zu reden, dass sie bloß nichts annehmen soll und erst mal herunterkommt", betont Cecilia kurz nach ihrem Rauswurf gegenüber Promiflash und ergänzt: "Die Leute sind ja auch böse. Sobald ich weiß, dass sie raus ist, werde ich direkt nach Köln kommen. Bevor sie ihr Handy bekommt, will ich mit ihr sprechen. Ich habe ihr das versprochen und das bekommen wir schon irgendwie hin."

Für Elenas impulsives Verhalten hat Cecilia ebenfalls eine Erklärung, wie sie weiter ausplaudert. Aufgrund der Dreier-Konstellation zwischen Elena, ihrem Ex und seiner neuen Freundin sei die Situation sehr angespannt gewesen. "Mike kommt natürlich super weg, weil er einfach ruhig war und einfach der Liebe ist. Leyla wird das Ganze zu viel und Elena dreht halt durch, weil sie eigentlich ein paar Sachen sagen will, aber es nicht kann – und wirkt deswegen für den Zuschauer verrückt. Keiner kann sie nachvollziehen", stellt sie im Promiflash-Interview klar.

Zuletzt machten sich die Fans der Sendung große Sorgen um die Schweizerin. Nachdem Elena ausgerastet war, weil Sinan Cecilia wecken wollte, reagierten die Zuschauer entsetzt auf das Verhalten der 32-Jährigen. "Junge, ist Elena schizophren, dass sie sich hier irgendwas einbildet?", "Elena ist komplett durch" oder "Elena hat echt Probleme. Sie braucht kein TV. Sie braucht einen Therapeuten!", lauteten drei der fassungslosen Kommentare auf X.

Sat. 1 Elena Miras, Reality-TV-Star

Sat. 1 Elena Miras bei "Promi Big Brother" 2024

