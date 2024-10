Skurrile Theorie: Hatte P. Diddy was mit Liams Tod zu tun?

Als die Nachricht um den Tod des One-Direction-Sängers Liam Payne (✝31) um die Welt ging, versetzte dies die Menschen in einen Schockzustand. Viele sind fassungslos und können nicht begreifen, was geschehen ist. Die argentinische Polizei ermittelt derzeit, ob es sich um einen Unfall oder einen Selbstmord handelt. Doch für einige Fans des Musikers scheint es eine ganz andere Ursache für Liams Tod zu geben. In den sozialen Medien werden gerade die wildesten Theorien aufgestellt. So soll der derzeit inhaftierte Rapper Sean "Diddy" Combs (54) für den Tod des Sängers verantwortlich sein. Zumindest sind sich viele sicher, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt.

Grundlage für die unterschiedlichen Verschwörungstheorien ist ein Interview, das Liam 2017 bei KIIS FM gegeben hat. In diesem berichtet er über seine erste Begegnung mit Diddy auf einer Prominenten-Party. Er sah Jay-Z (54), Leonardo DiCaprio (49) und Diddy zusammenstehen und fragte sich: "Wer ist ein leichtes Ziel in dieser Runde? Zu wem kann ich gehen und Hallo sagen?" Er entschied sich für den Rap-Mogul und ging zu ihm, um ihm die Hand zu schütteln. Diese Begegnung soll für Liam gleich aus zwei Gründen unangenehm gewesen sein. So erzählte er in dem Interview weiter: "Er schüttelte mir die Hand und lachte. Es war das gruseligste Lachen, das ich je gehört habe." Außerdem habe Diddy seine Hand sehr lange geschüttelt und er habe sich schon gefragt, wann das endlich aufhöre. Später erklärte Liam, dass er Angst vor Diddy habe.

Die Fans des Musikers schließen daraus, dass Liams Tod eine Folge davon war, dass Liam über Diddy gesprochen hat. Auf TikTok gehen die Nutzer noch einen Schritt weiter. Sie sind der Meinung, dass es in der Musikbranche keine Zufälle gibt und sprechen sogar von einer "Diddy-Organisation". So soll der Tod des Sängers eine Warnung an alle anderen sein. Die Spekulationen werden noch absurder. Laut einer besonders kuriosen Theorie sollen die Hotelkameras manipuliert worden sein, damit Leute aus Diddys engstem Kreis ungesehen in Liams Hotelzimmer gelangen konnten. Da der One-Direction-Sänger den Forderungen – welche auch immer diese sein mögen – nicht nachkommen wollte, sei er vom Balkon des Hotels gestoßen worden. Wochen zuvor soll Liam noch gesagt haben, dass er um seine Sicherheit besorgt gewesen sei. Bei all diesen wilden Theorien stellt sich jedoch die berechtigte Frage, wieso Diddy ausgerechnet jetzt und auch noch aus dem Gefängnis heraus den Tod von Liam in Auftrag gegeben haben soll.

Anzeige Anzeige

Instagram / ritaora One-Direction-Star Liam Payne und Popsängerin Rita Ora

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne im Jahr 2018