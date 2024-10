Falsches Spiel? Promi-BB-Daniel kündigt Mimi Freundschaft

Die anfängliche Harmonie im Container von Promi Big Brother ist langsam aber sicher verpufft. Besonders die täglichen Nominierungen bringen die Stars an ihre Grenzen – wie auch Daniel Lopes (47) und Mimi Fiedler (49). So entscheidet sich die Schauspielerin, ihn statt Jochen Horst (63) zu schützen. Eigentlich ja nett von ihr – wenn sie ihm danach nicht Vorwürfe machen würde. "Du darfst vor der nächsten Nominierung nicht mehr zu mir kommen! Du darfst mich nicht fragen, ob ich dich nominieren würde!", beschwert sich Mimi. Der Sänger ist darüber sichtlich verwundert. "Ich war mir sicher, dass du Jochen wählst! Du kannst mir doch jetzt nicht sagen, dass ich dich beeinflussen wollte", erklärt der DSDS-Star. Es beginnt eine lange Diskussion mit unschönen Folgen, dabei schwärmten sie im Vorfeld noch von ihrer Freundschaft.

Daniel reicht es nämlich am Ende – er ist mit Mimi fertig. "Du hast gesagt, ich habe dich manipuliert. Das ist wirklich schade. Ich dachte, wir beide bauen uns hier was auf, sind ein Team. Du sagst, wir sind Freunde und in der nächsten Sekunde sagst du sowas zu mir. Jetzt machst du dein Spiel und ich mache meins. Wir sind nicht mehr in einem Team", stellt er klar. Das, was seine Mitstreiterin abgezogen habe, sei für ihn einfach nur fake. "Was du gerade machst, ist unecht! Du machst eine komplette Show hier, um mich schlecht darzustellen", beschwert sich der 47-Jährige.

Was sagen die Zuschauer zu dem Zoff? Auf X stellen sich die Fans ganz klar auf Daniels Seite. "Mimi ist so ein enorm unsympathischer Mensch" oder "Mimi nimmt es in Kauf, andere zu verletzen. Hauptsache, sie fühlt sich besser", beschweren sich nur zwei User auf der Plattform. Dass Mimi im Vorfeld noch von Daniel schwärmte, nur um ihn dann wenig später an den Pranger zu stellen, kommt beim Publikum nicht gut an. "Daniel hat so recht", findet ein anderer Nutzer.

Sat.1 / "Promi Big Brother" Daniel Lopes bei "Promi Big Brother", 2024

Krick, Jens/ Action Press Mimi Fiedler, Schauspielerin

