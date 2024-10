Khloé Kardashian verzaubert Fans mit Disney-Familienfotos

Reality-TV-Star Khloé Kardashian (40) hat einen zauberhaften Tag mit ihrer Familie in Disneyland verbracht. Am Freitag teilte die 40-Jährige auf Instagram Fotos von ihrem Ausflug mit Tochter True (6), Sohn Tatum (2) und ihrer Mutter Kris Jenner (68). Gemeinsam genossen sie die magische Atmosphäre des Freizeitparks in Anaheim, Kalifornien, trugen passende Mickey-Maus-Ohren und probierten die aufregendsten Fahrgeschäfte aus. Khloé zeigte sich glücklich und entspannt, während sie kostbare Momente mit ihren Liebsten genoss.

Khloés Kids durften nicht nur Micky Maus und die anderen Disney-Helden kennenlernen: Am vergangenen Wochenende überraschte die Familienmutter ihre Liebsten mit einem Besuch von Hello Kitty. Wie der Realitystar in einem Video auf Instagram zeigte, klingelte die beliebte Figur mit Luftballons und Geschenktüten in der Hand an der Haustür und wurde mit aufgeregtem Jubel der Kids und liebevollen Umarmungen empfangen. Auch die Cousinen und Cousins Chicago (6), Saint (8), Stormi (6) und Dream (7) durften das japanische Kätzchen kennenlernen.

True ist Khloés erstes Kind, das sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (33) auf der Welt begrüßte. Mittlerweile ist die Kleine sechs Jahre alt – und seit September dieses Jahres sogar ein Schulkind. Dass ihre Tochter diesen Meilenstein erreicht hat, lässt die Gefühle der The Kardashians-Berühmtheit verrückt spielen, wie sie auf Social Media in einem Post verdeutlichte. "Erste Klasse! True, ich bin so stolz auf dich! Ich weiß, dass du das unglaublichste Jahr vor dir haben wirst. Ich könnte nicht glücklicher für dich sein, mein Engel. Mir geht es nicht gut, aber ich werde es bis zur Abholzeit auf die Reihe kriegen", schrieb sie zu einer Reihe an Bildern mit True und Sohnemann Tatum.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Tatum Tompson und Kris Jenner, Oktober 2024

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tochter True im August 2024

