Liam Paynes einziger Sohn Bear erbt sein gesamtes Vermögen

Im Jahr 2017 hieß Liam Payne (✝31) seinen ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen. Sohnemann Bear geht aus der früheren Liaison des One Direction-Stars mit der Sängerin Cheryl Cole (41) hervor. Der Kontakt zu seinem Kleinen sei zwar ziemlich unregelmäßig gewesen und entsprach weniger den traditionellen Vorstellungen, doch habe er seine elterlichen Pflichten stets erfüllt. Am vergangenen Mittwoch ist der Musiker dann plötzlich nach einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Wie Daily Mail nun berichtet, wird sein Sohn Bear nun der rechtmäßige Erbe seines Vermögens werden. Ganze 30 Millionen Pfund (umgerechnet rund 35 Millionen Euro), mehrere Immobilien und ein Haus in Großbritannien habe Liam hinterlassen.

Die Vorkehrungen, dass sein einziges Kind im Falle seines Todes sein gesamtes Geld bekommt, habe der "Teardrops"-Interpret bereits vor einigen Jahren getroffen, will das Magazin von Freunden des verstorbenen 31-Jährigen erfahren haben. "Liam hatte eine Zeit lang sehr vernünftige Leute um sich herum und er hat Bear so sehr verehrt. Er wollte immer das Richtige für ihn tun, auch finanziell", erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail. Liam und Bear sollen Tausende Kilometer voneinander entfernt gelebt haben und hauptsächlich per Telefon in Kontakt gestanden haben. Doch wie die Quelle abschließend betonte: "Trotz seiner Schwierigkeiten, von denen wir jetzt das ganze Ausmaß kennen, liebte Liam Bear sehr."

Liam ist am späten Nachmittag des 16. Oktober bei einem Sturz von einem Balkon im dritten Stock in Buenos Aires, Argentinien, ums Leben gekommen. Wie der Direktor des alarmierten Rettungsteams gegenüber La Nacion berichtete, erlitt der Sänger dabei "lebensgefährliche Verletzungen". Es habe keinerlei Möglichkeit der Wiederbelebung gegeben, weswegen nur sein Tod bestätigt werden konnte. Einem vorläufigen Autopsiebericht zufolge sei Liam an "mehrfachen Traumata" verstorben, die sowohl innere als auch äußere Blutungen verursacht hatten.

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

Getty Images Liam Payne bei der "All Of Those Voices"-Premiere