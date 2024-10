Liam Paynes Schwester trauert mit herzzereißenden Worten

Die wenigsten werden verstehen können, was Ruth Gibbins im Moment durchmacht. Sie ist die ältere Schwester von Liam Payne (✝31), der am vergangenen Donnerstag auf tragische Weise verstarb. In einem herzzerreißenden Statement auf Instagram äußert sie sich zu dem Tod ihres Bruders: "Es tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte." Mit ihrem emotionalen Text rührt sie zu Tränen: "Liam, mein Kopf platzt bei dem Versuch zu begreifen, was passiert ist. Ich verstehe nicht, wohin du gegangen bist. Ich möchte einfach zu deinem Haus fahren, laute Musik hören und dich da sitzend finden, wie du einen Song schreibst."

Ruth erinnert sich an ihre gemeinsame Kindheit und an die Beziehung, die sie zu ihrem kleinen Bruder hatte. "Was ich am meisten an dir liebe, ist deine Fähigkeit, mich zum Lachen zu bringen. Ich lache niemals so viel mit jemandem wie mit dir. Ich war immer erstaunt über dein Talent – es sollte illegal sein, so begabt zu sein", schwärmt sie über den Verstorbenen. "Danke, dass du mein Leben verändert hast. Danke für die unbeschreiblichen Erinnerungen. Danke, dass du der beste Bruder und der beste Freund warst, den man nur haben kann", erzählt sie weiter. "Ein letztes Mal will ich, dass du weißt, ich bin hier, wenn du irgendwas brauchst. Ich würde bis ans Ende des Universums fahren, um dich zurückzubringen", verspricht sie in Trauer und betont, dass sie sich auch immer um seinen siebenjährigen Sohn Bear kümmern wird.

Der One Direction-Star starb bei einem Sturz von seinem Hotelbalkon in Buenos Aires. Laut der örtlichen Polizei soll er selbst gesprungen sein, nähere Details wurden noch nicht offiziell bestätigt. Nachdem sich die Nachricht seines Todes wie ein Lauffeuer verbreitet hatte, reiste sein Vater Geoff Payne umgehend nach Argentinien. Laut TMZ wurde der Brite erst gestern vor dem Gerichtsgebäude in Buenos Aires gesichtet. Gegenüber der Presse äußerte er sich bisher nicht, Augenzeugen zufolge war dem Vater bei diesem schweren Gang die Trauer über den Verlust seines Sohnes deutlich anzusehen.

Instagram / roo0990 Liam Payne und seine Schwester Ruth Gibbins

Instagram / roo0990 Liam Payne mit seiner Familie, Dezember 2019

