Rumer Willis lobt Eltern Bruce und Demi für Patchworkfamilie

Rumer Willis (36) ist ein Scheidungskind. Allerdings scheinen ihre Eltern, Bruce Willis (69) und Demi Moore (61), auch nach ihrer Trennung gut als Team funktioniert zu haben. Gegenüber "People" schwärmt die älteste Tochter des Ex-Paares: "Ich bin so dankbar. Ich glaube, das Schönste an der Beziehung meiner Eltern ist, dass sie immer noch Liebe und Unterstützung füreinander haben." Die Schauspielerin habe immer das Gefühl gehabt, dass die zwei Hollywoodstars das Wohl ihrer Kinder in den Vordergrund rückten. "Wir mussten uns für Familienurlaube, Weihnachten oder Geburtstage nie aufteilen", erinnert sich der Promi-Spross.

Die "Once Upon a Time in Hollywood"-Darstellerin hat inzwischen selbst Erfahrung mit dem Thema Co-Parenting. Ihre Beziehung mit Derek Richard Thomas, mit dem sie eine gemeinsame Tochter namens Lou hat, ging im Sommer dieses Jahres in die Brüche. Im Gespräch mit dem Magazin erklärt Rumer, dass Bruce und Demi für sie das beste Beispiel für eine harmonische Ex-Beziehung seien. "Wir haben einen wunderbaren Weg gefunden, unsere Freundschaft und unsere liebevolle Beziehung als Eltern beizubehalten. Und ich glaube, wir sind beide so zufrieden damit, dass wir das sowohl für uns als auch für Lou haben können", fügt die 36-Jährige glücklich hinzu.

Rumers Eltern Bruce und Demi heirateten 1987 und ließen sich im Oktober 2000 scheiden, blieben aber stets eng verbunden. Seitdem dem Actionstar eine Demenz diagnostiziert wurde, hat ihre Beziehung eine neue Tiefe erreicht. "Das Wichtige ist, ihm dort zu begegnen, wo er gerade ist, anstatt an dem festzuhalten, wer er einmal war", berichtete die 61-Jährige in einem Interview mit "CBS Sunday Morning".

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Tochter Lou, Oktober 2024

Instagram / demimoore Bruce Willis und Demi Moore, im März 2024

