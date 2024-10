Welcher Star soll "Promi Big Brother" dieses Jahr gewinnen?

Das Finale von Promi Big Brother 2024 rückt immer näher: Schon am Montag wird sich entscheiden, wer zum Gewinner der diesjährigen Staffel gekürt wird. Von den ursprünglich 14 Kandidaten sind gerade einmal noch acht übrig: Moderatorin Verena Kerth (43), Promi-Reporterin Bea Peters (42), Webstar Sinan Movez (19), Reality-Sternchen Cecilia Asoro (28) und Sänger Daniel Lopes (47) konnten die Zuschauer nämlich nicht vollends überzeugen und mussten den Container räumen. Auch Reality-TV-Bekanntheit Elena Miras (32) ist nicht mehr mit von der Partie, nachdem sie die Sendung am Freitag aus gesundheitlichen Gründen verlassen musste. Wer von den verbleibenden Kandidaten ist nun also der Favorit?

Chancen auf das Krönchen haben bisher noch Schauspieler Jochen Horst (63), TV-Moderatorin Alida Kurras (47), Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28) und Autorin Mimi Fiedler (49). Auch Realitystar Mike Heiter (32), seine Freundin Leyla Lahouar (28), Berlin - Tag & Nacht-Star Matthias Höhn (28) und Ex-Kicker Max Kruse (36) sind noch im Rennen um den Titel und die Siegerprämie von 100.000 Euro.

Zuletzt sorgte vor allem der unerwartete Exit von Elena für Aufruhr im Container. Am Freitag verließ sie die Show, nachdem ein Notarzt in den Container gerufen wurde. Moderatorin Marlene Lufen (53) erklärte die Situation wie folgt: "Es gab einen Notfall im Container und der Notarzt musste kommen. Das Ergebnis ist, dass sie den Container aus gesundheitlichen Gründen verlassen muss." Die Bewohner waren sichtlich schockiert, allen voran Ex Mike, der die Nachricht kaum fassen konnte. Mittlerweile konnte Elena ihren Fans im Netz Entwarnung geben. Via Instagram teilte sie kurz darauf mit, dass sie das Krankenhaus verlassen habe. "Ich wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Ich bin aber bald wieder fit. Die Gesundheit geht vor!", schrieb sie zu einem Bild, das sie lächelnd zeigt. Was genau der Grund für den Einsatz war, bleibt jedoch weiterhin ein Geheimnis, da sowohl der Sender als auch Elena bisher keine weiteren Details preisgaben.

Joyn/Bene Müller/Pascal Bünning Mike Heiter, Max Kruse und Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Joyn Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

