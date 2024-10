Bruce Willis seit Langem wieder in Los Angeles gesichtet

Bruce Willis (69) hat sich schon seit langer Zeit nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Am vergangenen Samstag konnten seine Fans dann aber doch mal wieder einen Blick auf den "Stirb Langsam"-Star erhaschen. Wie auf Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, zu sehen ist, war er gemeinsam mit einem Sicherheitsbeamten mit dem Auto in Los Angeles unterwegs. Trotz seines Kampfes gegen Aphasie und Demenz genoss Bruce die frische Luft mit heruntergelassenem Fenster und nahm die Kraft der Sonne auf, die ihm bei dem schönen Wetter ins Gesicht strahlte.

Wie die aktuellen Schnappschüsse vermuten lassen, ist bei dem Schauspieler derzeit wohl den Umständen entsprechend alles in Ordnung. Das bestätigte auch seine Ex-Frau Demi Moore (61) zuletzt auf dem Hamptons International Film Festival in New York. Er sei trotz seiner frontotemporalen Demenz stabil. "Man muss wirklich tief im Inneren akzeptieren, dass diese Krankheit einfach ist, was sie ist. Aber in dem Zustand, in dem er jetzt ist, ist er stabil", erklärte die "Ghost"-Berühmtheit.

Demi steht ihrem einstigen Ehemann in der schweren Zeit zur Seite. Die beiden Schauspieler waren von Ende der 1980er-Jahre bis 2000 miteinander verheiratet und durften im Laufe ihrer Ehe drei gemeinsame Töchter auf der Welt willkommen heißen. Trotz ihrer Scheidung pflegen die zwei bis heute eine gute Beziehung zueinander und stehen sich sehr nahe. Dass dem so ist, gefällt auch Tochter Rumer Willis (36). "Ich bin so dankbar. Ich glaube, das Schönste an der Beziehung meiner Eltern ist, dass sie immer noch Liebe und Unterstützung füreinander haben", schwärmte der Promispross kürzlich in einem People-Interview.

Getty Images Filmstar Bruce Willis im Jahr 2019

Getty Images Demi Moore und Bruce Willis mit ihren Töchtern, 2001

