Das kocht David Beckham bei Datenights für seine Victoria

Ihre Beziehung halten David (49) und Victoria Beckham (50) mit regelmäßigen Datenights frisch. Und da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, verwöhnt der Ex-Fußballprofi seine Ehefrau hin und wieder an ihren gemütlichen Abenden mit der Zubereitung eines leckeren Essens. In dem Podcast "The Rio Ferdinand Presents" erzählte der Brite, dass er für Victoria am liebsten gegrillte Garnelen mit Avocado als Vorspeise und einen in Salz gebackenen Seebarsch als Hauptgericht zubereitet – diese Gerichte möge sie besonders gern. Auf die Frage von Rio Ferdinand (45), ob sie auch eine Nachspeise genießen, antwortete David, dass seine Partnerin kein Fan von Desserts sei.

David selbst verspeise am liebsten ein leckeres Ragout mit frischer Pasta. Er gab weiteren Einblick in seine Leidenschaft fürs Kochen und erwähnte, dass er ein Perfektionist sei – selbst beim Grillen von Pilzen. In Sachen Perfektionismus scheint er sich kaum eine Grenze zu setzen: Wie der 49-Jährige weiter berichtete, habe er kürzlich eine Woche lang täglich ein spanisches Omelett zubereitet, um es zu perfektionieren. Die Leidenschaft fürs Kochen habe er von seiner Mutter. "Als ich jung war, ließ mich meine Mutter mit ihr kochen. Und als ich dann nach Manchester in mein eigenes Haus gezogen bin, habe ich natürlich auch gekocht. Und ich liebe es zu kochen", meinte David und fügte hinzu: "Warum ich es so sehr liebe, ist, dass ich etwas für denjenigen kreiere, der es essen wird. Und das ist meistens meine Familie, meine Kinder und meine Frau. Und ich liebe es, ihre Reaktionen auf das Essen zu sehen."

Die Leidenschaft für gutes Essen scheint der Sportler also mit seiner Familie zu teilen. Doch Victoria ist bekannt für ihre strikte Diät, die sie seit Jahren durchzieht und die Disziplin, die das Model dafür an den Tag legt. Vor wenigen Jahren scherzte David in einem Interview darüber, dass seine Gattin seit Jahrzehnten nur ein einziges Gericht esse – und zwar gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse. Das Ex-Spice Girl erklärte diesbezüglich aber gegenüber Vogue, dass ihre Essgewohnheiten zwar "diszipliniert", aber alles andere als langweilig seien und sie Wert auf gesunde Fette lege.

Anzeige Anzeige

Instagram / davidbeckham Romeo, Cruz, Victoria, Harper und David Beckham, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham, 2018

Anzeige Anzeige