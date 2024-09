25 Jahre Ehe mit David: Victoria Beckhams heiße Geheimnisse

Victoria Beckham (50) gab pikante Einblicke in ihr Liebesleben mit Ehemann David (49). Das ehemalige Spice Girls-Mitglied sprach offen darüber, wie sie ihre 25-jährige Ehe frisch halte. Im Gespräch mit Allure erklärte sie, dass sie jede Nacht mit ihrem Ehemann ins Bett gehe und dabei kaum etwas trage. "Ich ziehe oft nichts an, aber David hat mir kleine Sets von Agent Provocateur gekauft", so die Modedesignerin.

Bereits 2008 offenbarte die 50-Jährige im Interview mit Allure, dass sie nach wie vor ein "sehr gutes Sexualleben" mit ihrem "sehr gut proportionierten" Ehemann habe. Sie erklärte lachend, dass man Davids Größe in einer Emporio Armani-Unterwäsche-Werbung deutlich sehen könne.

Victoria und David verbinden nicht nur 25 gemeinsame Ehejahre, sondern auch ihre vier Kinder Brooklyn (25), Romeo (22), Cruz (19) und Harper (13). Trotz der vielen Jahre und gemeinsamen Herausforderungen scheint ihre Beziehung weiter zu blühen.

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham

Getty Images Victoria und David Beckham im Oktober 2023

