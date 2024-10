Demi Lovato sendet Liebesbotschaft an ihren Verlobten Jutes

Demi Lovato (32) hat ihrem Verlobten Jordan "Jutes" Lutes eine süße Liebesbotschaft geschickt. Am vergangenen Freitag teilte die "Camp Rock"-Darstellerin in ihrer Instagram-Story ein Foto, das das Paar gemeinsam am Strand zeigt und schrieb von ihrem sehnlichen Wunsch, bei Jutes Auftritt in der Moroccan Lounge in Los Angeles dabei zu sein. "Mein Liebling, du hörst nie auf, mich zu überraschen. Du haust mich ständig um und ich könnte nicht stolzer auf dich sein!", schwärmte sie.

Sie fuhr fort: "Du bist unglaublich und ich liebe dich so sehr! Hab heute Abend die beste Zeit. Du wirst es rocken!" Diese warmen Worte wurden mit einem herzlichen Gruß und drei Kuss-Emojis abgeschlossen. Die beiden Musiker lernten sich im Januar 2022 kennen, als Jutes an Demis Album "Holy Fvck" mitarbeitete. Sie verstanden sich auf Anhieb, und aus der beruflichen Zusammenarbeit wurde schnell mehr. Im August desselben Jahres machten sie ihre Beziehung öffentlich und teilten ihre Liebe mit der Welt. Im Dezember 2022 stellte der Musiker die entscheidende Frage und überraschte Demi mit einem funkelnden, birnenförmigen Diamantring.

In einem Interview im Podcast "Viall Files" sprach Jutes offen über den romantischen Heiratsantrag. Er verriet, dass er extra ein Lied für seine Liebste geschrieben hatte, um ihr seine Liebe zu zeigen und gab zu, dass er während des Antrags fast in Tränen ausgebrochen wäre. Auch Demi schwärmte in einem Interview mit von ihrem Verlobten: "Ich habe mein ganzes Leben auf ihn gewartet. Es ist unglaublich beruhigend, einen Partner zu haben, der so unterstützend, liebevoll und fürsorglich ist. Es ist sehr einfach, mit ihm Bodenhaftung zu behalten, weil ich ihn so sehr liebe und er mich so wunderbar behandelt", meinte sie gegenüber People.

Instagram / ddlovato Jordan Lutes und Demi Lovato, 2024

Instagram / ddlovato Demi Lovato mit ihrem Verlobten Jutes

