Diese Ausnahme machen die Royals an Weihnachten für Kate

In einigen Wochen steht wieder Weihnachten vor der Tür: Traditionsgemäß feiert die britische Königsfamilie das Fest der Liebe auf ihrem Landsitz Sandringham. Neben König Charles III. (75), Prinz William (42) und Co. wird auch erwartet, dass Prinzessin Kate (42) an den Feierlichkeiten teilnimmt. Weil die dreifache Mutter in den vergangenen Monaten gegen eine Krebserkrankung kämpfte, soll für sie laut einem Insider aber eine Ausnahme gemacht werden. Wie The Express berichtet, müsse Kate in diesem Jahr nicht an der Familienfeier teilnehmen, wenn sie sich nicht fit genug fühlt.

Der Royal-Experte behauptet gegenüber dem Magazin: "Natürlich freuen sich alle darauf, sie dort zu haben, aber wenn sie an diesem Tag keine Lust dazu hat, wird die Familie dafür Verständnis haben." Laut einer weiteren anonymen Quelle habe die Frau von William die Einladung bereits zugesagt. Allerdings nur unter Vorbehalt – sie wolle wohl nur an den Feierlichkeiten teilnehmen, wenn sie sich an dem Tag dann auch "fit und wohl" fühlt.

Im März 2023 machte Kate ihre Krebserkrankung im Rahmen eines emotionalen Videostatements auf Instagram publik. Nachdem sie sich einer geplanten Operation im Bauchbereich unterzogen hatte, erklärte sie der Öffentlichkeit: "Die OP war erfolgreich, obwohl bei den Tests nach der OP herausgefunden wurde, dass da doch Krebs war." Ihr Ärzteteam habe ihr daraufhin eine vorbeugende Chemotherapie empfohlen.

Getty Images König Charles und Prinz William, Mai 2024

Getty Images Prinzessin Kate, November 2023

