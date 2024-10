Jennifer Lopez entgeht Treffen mit Ex Ben und Jen Garner

Jennifer Lopez (55) wurde kürzlich bei einem Dinner mit ihrem Manager Benny Medina und Freunden in einem angesagten Restaurant in Beverly Hills gesichtet. Wie Daily Mail berichtet, trug die Sängerin ein figurbetontes Outfit, während sie mit einer kleinen Schultertasche und perfekt gestyltem Haar in Erscheinung trat. Der Abend folgte, nachdem Jennifer am selben Tag ein Event besucht hatte, das auch ihr Ex-Mann Ben Affleck (52) und dessen frühere Ehefrau Jennifer Garner (52) gemeinsam mit ihren Kindern besuchten. Trotz dieser potenziell unangenehmen Situation blieb J.Lo gelassen, als sie mit ihrer Tochter Emme (16) auftauchte.

Der öffentliche Auftritt kommt zu einer turbulenten Zeit in Jennifers Leben. Nur zwei Monate zuvor, am Tag ihres zweiten Hochzeitstags, reichte sie die Scheidung von Ben ein. In einem Interview mit Nikki Glaser (40) für das Interview Magazine sprach die 55-Jährige offen über diese schwere Zeit: "Es fühlt sich einsam, ungewohnt und beängstigend an. Es fühlt sich traurig an. Es fühlt sich verzweifelt an." Sie betonte dennoch, wie wichtig es sei, erst sich selbst zu finden und sich vollständig zu fühlen, bevor man sich in eine neue Beziehung stürzt.

Dennoch bereitet sich J.Lo wieder darauf vor, in der Filmbranche Fuß zu fassen. Ihr neuer Streifen "Unstoppable" lief kürzlich auf dem Toronto International Film Festival an und wird im Dezember in begrenzter Auflage veröffentlicht. Die Kritiken zu ihrer Rolle als Mutter eines behinderten Athleten loben diese als die bislang stärkste Darbietung der Schauspielerin. Jennifer Lopez, die mit ihrer Vielseitigkeit als Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin beeindruckt, scheint entschlossen, ihr nächstes Kapitel mit einer Mischung aus Selbstfindung und beruflichem Comeback zu beginnen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, Schauspieler

MEGA / Thecelebrityfinder Jennifer Lopez und Ben Affleck mit Bens Kids Samuel und Fin im September 2024

