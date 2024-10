Keine 08/15-Ideen: Das ist für Sylvie Meis das perfekte Date

Als Moderatorin von Love Island V.I.P. ist Sylvie Meis (46) wohl die Expertin, wenn es um Liebe und Romantik geht. Das Privatleben ist dem Model heilig – mit Promiflash plaudert sie trotzdem darüber, welche Kriterien ihrer Meinung nach ein perfektes Date erfüllen muss. Ihr persönlich sei es am wichtigsten zu sehen, dass der Mann sich Gedanken macht: "Es ist schön, wenn man einen Mann trifft, der ein Gentleman ist und Initiative zeigt. Ich persönlich mag das."

Natürlich müsse es nicht immer der Mann sein, der sich etwas überlegt. Gerade in Bezug auf das Format appelliert die Blondine auch an die Mädels: "Es ist auch schön, wenn eine Frau plötzlich denkt: 'Hey, ich werde meinen Islander überraschen, mit irgendetwas Schönem." Von unoriginellen Dates scheint Sylvie also nicht so viel zu halten – ein bisschen Mühe und Fantasie dürfen da wohl gerne dahinter stecken.

Zu einem perfekten Date darf die ehemalige Das Supertalent-Moderatorin aktuell nur ein Mann ausführen: Im August zeigte sich die 46-Jährige zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem neuen Freund Patrick Gruhn bei einer Veranstaltung in Hamburg. Weitere Details zu ihrer Partnerschaft behält die Holländerin für sich – mit öffentlichen Beziehungen hat sie in der Vergangenheit nämlich keine so guten Erfahrungen gemacht. Bekannt wurde sie an der Seite von Fußballprofi Rafael van der Vaart (41). Im Januar dieses Jahres trennte sich die TV-Bekanntheit von dem niederländischen Unternehmer Wim Beelen, im selben Jahr reichte sie die Scheidung von ihrem Ex-Mann Niclas ein, mit dem sie von 2019 bis 2023 gemeinsam durchs Leben ging.

Sylvie Meis, Moderatorin

Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

