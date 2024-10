Kurz vor Finale: Welcher Promi-BB-Star ist am beliebtesten?

Wer soll die diesjährige Promi Big Brother-Staffel gewinnen? Seit über zwei Wochen hausen die Reality-TV-Stars in dem berühmt-berüchtigten TV-Container des großen Bruders. Nachdem bereits acht Stars die Promi-WG verlassen mussten, sorgen vor allem Mike Heiter (32) und seine Freundin Leyla Lahouar (28) für Gesprächsstoff: Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin kämpft jeden Tag mehrmals mit den Tränen. Grund dafür scheint ihre Unsicherheit zu sein – denn neben Mike bewohnte bis vor Kurzem auch seine Ex und Mutter seiner Tochter Elena Miras (32) den Container. Und obwohl diese bereits Promi BB aus gesundheitlichen Gründen verlassen musste, kriselt es zwischen dem Reality-TV-Traumpaar. "Ich glaube, Mike ist verliebter als Leyla, weil ich ihn immer dabei beobachten konnte, wie er sie anguckt, wenn sie aus dem Raum geht oder kommt, und das macht sie nicht", merkte Mitbewohner Jochen Horst (63) an.

Neben Mike, Leyla und dem Schauspieler kämpfen auch Matthias Höhn (28), Alida Kurras (47) und Max Kruse (36) weiterhin um den Sieg. Besonders Letzterer sorgte mit der ein oder anderen Geschichte schon für erstaunte Gesichter. So erzählte der Fußballer unter den wachsamen Augen des großen Bruders von einer Affäre, an die er vor Jahren er Nacktvideos schickte. "Nachdem wir uns getroffen hatten und das nicht so weitergegangen war, wie sie sich das vorgestellt hat, hat sie das dann einfach der Bild-Zeitung geschickt", erinnert sich der Mann von Dilara Kruse. Obwohl die Aufnahmen danach gelöscht wurden, trägt er bis heute den Spitznamen "Pimmel-Kruse".

Von den ursprünglichen 14 Kandidaten sind also nur noch sechs im Rennen. Nachdem Moderatorin Verena Kerth (43) als erste Bewohnerin ihre Siebensachen packen musste, folgten ihr Bea Peters (42), Sinan Movez (19), Cecilia Asoro (28) und Daniel Lopes (47). Ihre Kontrahentin Elena musste ebenfalls den berühmt-berüchtigten TV-Container verlassen – allerdings aus gesundheitlichen Gründen. Am gestrigen Abend traf es schließlich auch Sarah Wagner (28) und Mimi Fiedler (49) – auch sie konnten die Fans von den Fernsehern nicht überzeugen. Doch wer ist nun der Favorit der eingefleischten Reality-TV-Fans? Stimmt unten ab!

