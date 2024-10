Pietro Lombardi äußert sich bei Konzert erstmals zu Skandal

Hinter Pietro Lombardi (32) liegen turbulente Wochen: Der DSDS-Star soll laut Medienberichten gegenüber seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) gewalttätig geworden sein. Trotz des Skandals und der Negativschlagzeilen spielte Pie heute Abend ein Konzert in Bielefeld – und dort äußerte er sich erstmals zu dem Drama. Laut RTL begrüßte er das Publikum folgendermaßen: "Manchmal sind Zeiten hart. Aber bei einer Sache, da kann ich euch beruhigen. Laura und ich waren nie getrennt und sind es auch nicht."

Allerdings sei Pietro aufgrund der Schlagzeilen vor dem Auftritt trotzdem ziemlich nervös gewesen. "Ich bin auch nur ein Mensch mit Emotionen und ich versuche heute für euch trotzdem den schönsten Abend zu machen, den es gibt", versprach er seinen Fans im Lokschuppen in Bielefeld. Zudem betonte der Sänger: "Und ich glaube, das können wir zusammen schaffen, denn uns kriegt keiner runter."

Aber was soll bei Pietro und Laura vorgefallen sein? Bei den Eltern von zwei gemeinsamen Kindern kam es in der Nacht zum 7. Oktober zu einem Polizeieinsatz. Dabei soll der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum stehen. Der Anwalt des "Cinderella"-Interpreten wehrte sich bereits gegenüber Bild: "Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2024

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

