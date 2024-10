Reality-Battle: Gloria Glumac und Jörg Hansen zanken im Netz

Im Netz liefern sich derzeit Gloria Glumac (32) und Jörg Hansen einen heftigen Schlagabtausch. Alles begann, als Jörgs Teilnahme an der kommenden Das große Promi-Büßen-Staffel bekanntgegeben wurde. Die Sommerhaus-Teilnehmerin reagierte auf diese Nachricht öffentlich mit Häme und schrieb unter die offizielle Instagram-Bekanntgabe des Senders: "Alles fürs TV machen." Damit brachte sie einen Stein ins Rollen, denn in seiner Story gab es ihr Jörg dann doppelt und dreifach zurück.

In mehreren Story-Sequenzen, die er in seinem Profil unter dem Highlight "Holy Glory" speicherte, ließ er sich über die Reality-TV-Bekanntheit aus. "Sie hat mir geschrieben, dass sie nicht weiter auf mich reagieren wird, weil sie nicht möchte, dass ihre Follower zu mir kommen. Ich habe die ganze Sache mal überprüft, sie hat ja um die 150.000 Follower. [...] Danke, Gloria, ich habe genug gekaufte Follower, ich brauche deine gekauften nicht auch noch." Zu seinem Statement postete er eine Analyse ihrer Follower, die die Echtheit ihrer Community im Netz aufzeigen soll, sowie einen privaten Chat, in dem sich die beiden angifteten. Darin kündigte Gloria dann an, Jörg anzuzeigen, da er sie öffentlich beleidigte und das Veröffentlichen der Chats ohne ihre Zustimmung strafbar sei.

Neben Jörg werden sich noch neun weitere Promis ab dem 7. November beim Promi-Büßen den kritischen Fragen von Olivia Jones (54) stellen. Vor allem die Teilnahme von Ex-Kicker Thorsten Legat (55) und seinem Sohn Nico (26) wird mit Spannung erwartet. Ihre dynamische Vater-Sohn-Beziehung sorgte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen. "Für mich wäre es der Camp-Horror, wenn mein Fleisch und Blut, mein Sohn, denkt, er wäre in einer Datingshow", hatte Thorsten vor dem Einzug ins Camp mit unverblümter Ehrlichkeit erklärt.

RTL Gloria Glumac, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin, 2024

Instagram / nico.legat Thorsten und Nico Legat im Juni 2024

