"Anfangen zu killen": Promi-BB-Jochen will Gruppe aufbrechen

Bei Promi Big Brother werden die ersten Allianzen gebildet! Jochen Horst (63) teilt die Bewohner der Container-WG in drei Gruppen ein: die Schauspieler, die Influencer und die Shisha-Gang. Im Gespräch mit Alida Kurras (47) gibt der Schauspieler nun einen unverblümten Einblick in seine Gedankenwelt: "Das ist ein Spiel, ein Taktikspiel. Was ist, wenn wir hier einen unter uns haben, der der Wolf ist?" Alida scheint von Jochens Aussage etwas irritiert zu sein, weshalb er seinen Gedankengang weiter ausführt: "Ich habe auch die Gruppen gesehen, die hier gerade entstehen. Da ist die Shisha-Gang: Mike (32), Max (36), Matze (28) und Leyla (28), da kommen wir nicht gegen an. Aber da muss man zwischen schießen, da muss man einen rausnehmen. Ich finde alle geil hier, die sind wie eine Familie geworden. Trotzdem müssen wir jetzt anfangen zu killen!"

Aber nicht nur Jochen denkt akribisch darüber nach, wie er seine Mitstreiter am besten eliminieren kann. Auch Elena Miras (32) hätte wohl schon jemanden im Kopf, den sie raushauen möchte. "Ich war gestern kurz davor auszuflippen", erinnert sich die Mutter einer Tochter im Gespräch mit Cecilia Asoro (28) und Sinan Movez (19). Nachdem Max gestern mit dem vollen Einkaufskorb zurück in die WG gekommen war, soll Alida ihre Mitstreiterin harsch von der Seite angemacht haben. "Da sagt sie einfach zu mir, 'Schrei nicht so'! Ich weiß auch, sie würde mich sofort nominieren", stellt der Realitystar klar.

Schon bald steht der erste Exit in der Container-WG an. Bisher wurden schon einige Stars für den Auszug nominiert. Es ist also nicht ganz uneigennützig, wenn Jochen und andere Bewohner versuchen, ihren Platz bei "Promi Big Brother" mit Allianzen zu sichern. Bisher wurden schon Influencerin Sarah Wagner (28), TikToker Sinan, Kicker Max, Dschungelcamp-Kandidatin Leyla und Moderatorin Verena Kerth (43) nominiert.

Joyn Sinan Movez und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Teilnehmer, 2024

Joyn Die "Promi Big Brother"-Bewohner 2024

