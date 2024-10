Bizarrer Post: Hat Britney Spears sich selbst geheiratet?

Britney Spears (42) hat ihre Fans jetzt mit einer ungewöhnlichen Ankündigung überrascht: Sie hat geheiratet, und das nur ein Jahr nach ihrer Scheidung von Sam Asghari (30). Auf Instagram veröffentlichte die Pop-Ikone ein Video, in dem sie in einem weißen Kleid aus Seide mit Spitzenschleier zu sehen ist. Doch entgegen der Erwartung, dass sie einen neuen Partner geheiratet hat, verriet Britney, dass sie sich selbst "geheiratet" hat. Britney, bekannt für Hits wie "Toxic", schreibt zu dem Video: "Der Tag, an dem ich mich selbst geheiratet habe. Es mag peinlich oder dumm erscheinen, aber ich denke, es ist das Genialste, was ich je gemacht habe!"

Das Video zeigt Britney in ihrem Brautlook, wie sie vor der Kamera posiert und ihren Schleier zurecht zieht. Sie kombinierte das Kleid mit spitzen schwarzen Schuhen und einer zarten Goldkette. Die Szene wurde musikalisch von Stings (73) "Fields of Gold" untermalt. Zudem postete sie ein Foto einer leeren Kirche ohne weiteren Kommentar. Diesem Hochzeitspost folgte ein Clip, in dem sie entspannt an einem Pool sitzt und die Sonne genießt. Während Britney sich auf ihre neu gewonnene Verbindung zu sich selbst konzentriert, gibt es bei ihrem Ex-Mann Sam Gerüchte um eine neue Romanze. Er wurde kürzlich in einem Park in Los Angeles mit einer blonden Frau gesehen.

Die vergangenen Jahre waren für Britney turbulent. Die öffentliche Auseinandersetzung um ihre Vormundschaft, die sie mit ihrem Vater Jamie Spears (72) führte, und das Ende ihrer 14-monatigen Ehe mit Sam Asghari haben Schlagzeilen gemacht. Nach der offiziellen Scheidung im Mai scheint Britney nun Frieden mit sich selbst gefunden zu haben. Diese Selbstheirat könnte ein symbolischer Schritt für die Sängerin sein, in einer Phase, in der sie versucht, ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Schon in der Vergangenheit betonte Britney, wie wichtig es für sie sei, ihre eigene Identität zu leben.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

