Fans sind sich einig: Dieser Promi-BB-Star soll gewinnen

Heute Abend ist es endlich so weit: Der Sieger der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel wird gekürt! Doch wen wollen die Fans auf dem Siegertreppchen sehen? Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 21. Oktober 2024, 20:43 Uhr] geht ganz deutlich hervor: Sie gönnen Leyla Lahouar (28) den ersten Platz! Von insgesamt 1.561 Votes stimmten 615 Personen, also 39,4 Prozent, für sie ab. Mit deutlichem Abstand reiht sich hinter der ehemaligen Ex on the Beach-Kandidatin ihr Verlobter Mike Heiter (32) ein: Der Realitystar bekam 351 Votes und somit 22,5 Prozent.

Mit 310 Stimmen (19,9 Prozent) befindet sich der Schauspieler Jochen Horst (63) auf dem dritten Platz, dicht gefolgt von seiner Kontrahentin Alida Kurras (47): Für das Big Brother-Urgestein stimmten 187 Promiflash-Leser ab, also 12,0 Prozent. Matthias Höhn (28) konnte die eingefleischten Reality-TV-Fans hingegen nicht überzeugen: Mit 98 Stimmen und somit 6,3 Prozent landet er auf dem letzten Platz.

In den vergangenen zwei Wochen sorgten die Bewohner des berühmt-berüchtigten TV-Containers für jede Menge Unterhaltung – aber vor allem Mike und Leyla werden den Fans sicherlich in Erinnerung bleiben: Gestern Abend ging der 32-Jährige vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen!

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother"

