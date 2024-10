So startete die Beziehung von Antonia Elena und Freund Nico

Antonia Elena verkündete ihren Followern vor wenigen Wochen, dass sie wieder in einer Beziehung ist. Seitdem wollen die Fans der Fitness-Influencerin mehr über ihr Liebesglück erfahren. Im Interview mit RTL verrät die Blondine nun, wie sie ihren Freund kennengelernt hat: "Nico und ich sind uns vor vielen Jahren bereits im beruflichen Kontext begegnet, hatten innerhalb der letzten Jahre jedoch keinen direkten Kontakt." Schließlich haben sie sich auf ein lockeres Spazierdate getroffen. "Wir haben uns ausgetauscht, viel gelacht und hatten eine wirklich schöne Zeit. Und schon in diesem Moment habe ich gemerkt, dass sich mehr entwickeln könnte", plaudert die Autorin aus.

Besonders eine Sache habe die Turteltauben vereint: "Dadurch, dass er selbst Vater ist, hat er viel Verständnis für meine Situation als alleinerziehende und berufstätige Mama." Im Gespräch mit dem Sender berichtet Antonia, dass sie ihren Sohnemann Noah gleich auf das erste Date mitgebracht habe. Mit Nico fühle sie sich nun so richtig wohl. "Für mich fühlt es sich so frei an wie noch nie, und das schätze ich wahnsinnig. Für mich sind es die vielen kleinen Dinge im Alltag, die mir zeigen, wie besonders diese Beziehung ist", schwärmt die Fitnessexpertin.

Wenige Monate zuvor war Antonia noch in einer weniger harmonischen Beziehung, doch die ging im Juli in die Brüche. Auf Social Media machte die Beauty damals deutlich: "Da ist etwas passiert, was mich sehr enttäuscht hat und deswegen können Noah und ich uns keine Zukunft mit diesem Mann vorstellen, und dabei will ich es auch einfach belassen." Was genau vorgefallen war, behielt die sorgsame Mutter allerdings für sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonina Elena mit ihrem Freund Nico

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige