Süße Babynews: Sido und Freundin Georgina erwarten Nachwuchs

In den vergangenen Wochen wurde viel spekuliert, ob Sido (43) und seine Partnerin Georgina Stumpf zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Ein Insider meinte gegenüber Bunte bereits zu wissen, dass die Influencerin schwanger sei. Nun bereitet sie den Gerüchten ein Ende. Auf Instagram teilt sie ein Video und ein Foto, auf denen sie ihren freien Oberkörper nur mit einer College-Jacke bedeckt und dabei ihren Babybauch in Szene setzt. Der Rapper und seine Liebste werden also tatsächlich Eltern. Wann es so weit ist, verrät Georgina nicht, aber ihr Bauch ist schon ordentlich gewachsen ...

