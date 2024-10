Coole Mutter: Madonna stellt ihren Kindern Billie Eilish vor

Madonna (66) zählt bis heute zu den erfolgreichsten Sängerinnen und einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Für ihre Kinder ist sie in erster Linie Mutter – wie sich zeigt, ist sie eine ziemlich coole Mama mit hochkarätigen Kontakten! Am vergangenen Donnerstag besuchte sie mit ihren Zwillingstöchtern Estere (12) und Stella Ciccone (12) das ausverkaufte Konzert von Billie Eilish (22) im Madison Square Garden. Die Familie durfte den Star nicht nur auf der Bühne bewundern, sondern auch hinter den Kulissen treffen. Auf Instagram teilt Madonna Schnappschüsse von der Begegnung, die alle Anwesenden freudig strahlend zeigen.

Doch die Queen of Pop genoss das Konzert nicht etwa von einem luxuriösen VIP-Platz in der ersten Reihe aus. Überraschenderweise hatte die 66-Jährige gemeinsam mit ihren Begleitern einen völlig normalen Sitzplatz. Dies bestätigte einer der Besucher gegenüber Page Six: "Sie saß während der gesamten Show und machte Selfies mit ihren Kindern auf normalen 100er-Sitzen." Eines der Fotos postete die Musikerin schließlich auch in den sozialen Medien.

Obwohl die "La Isla Bonita"-Interpretin nicht nur von ihren beiden Töchtern, sondern auch von ihrem Partner Akeem Morris begleitet wurde, teilte sie nur Bilder mit ihren zwei Kindern online. In der Vergangenheit war das allerdings häufig anders – Madonna lässt ihre Fans gerne immer wieder an ihrem Liebesleben im Netz teilhaben. So postete sie erst kürzlich ein süßes Selfie von sich und dem 28-Jährigen auf Instagram. Dieses zeigt die Turteltauben eng aneinandergekuschelt beim Chelsea-Spiel in West London.

Instagram / madonna Madonna mit ihren Zwillingstöchtern Estere und Stella

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im Oktober 2024

