Ist Stefano Zarrella neidisch auf seinen Bruder Giovanni?

Die Zarrella-Brüder stehen beide seit mehreren Jahren in der Öffentlichkeit. Giovanni (46) ist ein erfolgreicher Moderator und Sänger. Derzeit hat er seine eigene Show im ZDF und produziert neue Musik. Der Erfolg blieb bei ihm nicht aus, doch wie steht sein kleiner Bruder Stefano (33) zu der ganzen Aufmerksamkeit, die Giovanni erhält? In der MDR-Talkshow "Riverboat" klärte Stefano die Frage auf, ob er neidisch auf seinen Bruder sei: "Um Gottes willen, nein! Wir haben immer sonntags zusammen gegessen, und es gibt ja nichts Schöneres als eine Familie, die zusammenhält und sich supportet und unterstützt. Mir hat das immer Motivation gegeben."

Für den kleinen Bruder ist klar, er könne niemals neidisch oder eifersüchtig sein. In seiner Kindheit habe er Giovanni immer bewundert, besonders als dieser mit der Band Bro'Sis die Fans begeisterte: "Wenn ich meinen Bruder im Fernsehen gesehen habe oder auch heute in der ersten Reihe sitze in irgendeiner Show, ich krieg‘ Gänsehaut, das kann ich gar nicht beschreiben." Im Interview wurde deutlich, wie sehr sich Stefano für den Erfolg seines Bruders freut.

Auch bei ihm blieb der Erfolg nicht aus: Mit 2,1 Millionen Followern auf Instagram hat sich der Selfmade-Koch eine riesige Community aufgebaut. Zudem hat der Italiener selbst schon eigene Kochbücher herausgebracht und postet Content mit Stars wie Álvaro Soler (33).

Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Internet-Koch

